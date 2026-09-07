Iza Francuske jedna od najgorih godina za proizvodnju vina u posljednjih 30 godina

Proizvodnja vina u Francuskoj ove godine vjerovatno će biti jedna od najlošijih u posljednjih 30 godina, saopšteno je iz francuskog Ministarstva poljoprivrede.

U saopštenju se navodi da će proizvodnja u Šampanji biti prepolovljena u odnosu na prošlu godinu, nakon smanjenja vinograda i ozbiljnih vrućina i suša koje su oštetile vinovu lozu i grožđe.

U svojoj prvoj procjeni ovogodišnje proizvodnje, Ministarstvo poljoprivrede Francuske, drugog najvećeg svjetskog proizvođača poslije Italije, projektovalo je 33,9 miliona hektolitara, što je šest odsto manje u odnosu na prošlu godinu i 17 odsto manje od prosjeka od 2021. do 2025. godine. Hektolitar je ekvivalent 133 standardne flaše vina.

To bi označilo treću uzastopnu slabu berbu vina u Francuskoj, nakon niske proizvodnje u prethodne dvije godine.

"Iako su proljećni uslovi u početku podržavali bolje izglede za berbu, suša tokom ljeta i višestruki toplotni talasi oštetili su vinograde i smanjili prinose", saopštilo je Ministarstvo.

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U saopštenju se navodi da je većina proizvođača vina u Francuskoj - kao i u drugim evropskim zemljama - počela berbu grožđa neobično rano ove godine kao rezultat ekstremnih vrućina.

Očekuje se da će proizvodnja u Šampanji biti 49 odsto manja u odnosu na prošlu godinu i 47 odsto ispod petogodišnjeg proseka.

Površina pod grožđem u Francuskoj pala je ove godine za 2,5 odsto. Prekomjerna ponuda usljed pada potrošnje vina navela je proizvođače vina da zamijene dio svojih vinograda u proteklim godinama.

Pored vinskog sektora, većina francuskih poljoprivrednih proizvođača je teško pogođena rekordnim toplotnim talasima ovog ljeta koji su uništili usjeve, pašnjake i zalihe vode.

Francuska je prošle sedmice objavila paket hitne pomoći za poljoprivrednike u vrijednosti većoj od milijardu evra, prenosi Srna.