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Arijana šminka mrtve i tako zarađuje za život: Drhtala sam od straha kad sam prvi put našminkala pokojnika

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07.09.2026 07:39

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Више мушкараца у црним одијелима носи бијели ковчег на коме стоји вијенац од цвијећа.
Foto: Pixabay

Arijana Tomić ima neobično zanimanje - šminka pokojnike. Kako je prije godinu dana otkrila, kod posla ju je privukla estetika, ali i zadovoljstvo porodica čije najmilije upokojene uljepšava.

Arijana Tomić je sa svega 24 godine ostavila medicinu koju je studirala i počela sa neobičnim biznisom - šminkanjem pokojnika. Ona je prošle godine govorila za Kurir televiziju i otkrila koliko je težak taj posao i šta je posebno ispunjava.

Arijana je u emisiji "Redakcija" tada otkrila da se više plaši živih ljudi nego mrtvih i da ovaj neobičan posao kojim se bavi nije težak, jer ga ona voli. Kako je istakla, zahtjevi porodice pokojnika su razni - od jednostavnih do neobičnih.

"Uglavnom traže karmin koji je osoba čitav život koristila, ali i trepavice, donose slike, pa hoće da izgledaju kao što su svakodnevno izgledale. Potrebno je skloniti fleke, nije toliko zahtevno, ali mi je jedino teško kada povedu malu djecu jer ona brzo počnu da plaču", rekla je Tomić.

Reakcija roditelja

Kako je istakla, povod da počne da se bavi ovim neobičnim poslom bio je taj što ju je, kako kaže, estetika uvijek privlačila.

"Povod je bio jer sam završila srednju medicinsku, ali i zdravstvenu njegu koju još nisam diplomirala. Oduvijek sam htjela da se bavim estetikom, ali mi roditelji nisu odobravali".

Tako sam na svojevrstan način spojila estetiku sa medicinom. U početku su roditelji mislili da se šalim oko cijele ideje, sve dok nisam našminkala prvog pokojnika. Uglavnom ljudi reaguju burno, ali ima i onih koji se oduševe", govorila je Tomić.

Prvi klijent: "Ruka mi je drhtala"

Arijana je priznala da tokom prvog rada bila nesigurna, ali da je to prevazišla čim se videla reakciju porodice koja ju je angažovala:

"Tada sam se baš uplašila, ali sam imala iskustva sa pokojnicima zbog prakse po klinikama iz škole. Sjećam se kada sam prvi put uzela četkicu, ruka mi je drhtala, ali kada sam vidjela reakciju porodice znala sam da je to to", rekla je Arijana za Kurir televiziju.

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