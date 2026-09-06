Toplotni talas stvorio čudovišta u Japanu: Bubašvabe ušle u domove, iskorjenjivanje nemoguće

Japansko ostrvo Hokaido suočava se sa najezdom bubašvaba usljed globalnog zagrijavanja, a rast temperatura i „vještačka okruženja“ omogućavaju ovim insektima da se sve više razmnožavaju u tom regionu, prenosi danas sajt „South China Morning Post“ (SCMP).

Prema statističkim podacima Japanske meteorološke agencije, prosječna dnevna temperatura na najsjevernijem japanskom ostrvu iznosi 23 stepena Celzijusa, dok se ljeti u velikim gradovima poput Saporoa penje i do 29 stepeni, što je za 1,5 stepeni više nego prije tri decenije.

U posljednje vrijeme lokalne ljetne temperature dostizale su i 35 stepeni, što je bilo nezamislivo čak i prije deset godina.

Zimske temperature takođe su postale blaže. Prosječna temperatura u januaru 1996. godine iznosila je minus 3,7 stepeni, dok je u januaru ove godine bila minus dva stepena.

Savjeti Kako otjerati bubašvabe iz kuhinje?

„Životna sredina na sjeveru Japana znatno se promijenila, a iako je bubašvabama nekada bilo teško da tamo opstanu, sada pronalaze puteve u ‘vještačka okruženja’ nastala urbanim razvojem“, rekao je šef Tima za istraživanje invazivnih vrsta pri Japanskom nacionalnom institutu za studije životne sredine Koiči Goka.

Stručnjaci navode da je porast temperature omogućio vrstama koje su ranije bile rijetke na Hokaidu da se odomaće u novom okruženju.

Prema riječima Goke, efekat „toplotnog ostrva“ u velikim gradovima višestruko je pojačan jer su savremeni industrijski, poslovni i stambeni objekti opremljeni sistemima za grijanje, kao i dvostrukim staklima i drugim oblicima izolacije, što ih čini prijatnim okruženjem kako za ljude, tako i za insekte.

To znači da se vrste koje su ranije bile rijetke na Hokaidu sada uspješno prilagođavaju novoj sredini.

„Bubašvabe stižu na Hokaido putem ljudskih aktivnosti, zakačene za vozila ili u kartonskim kutijama za hranu i robu široke potrošnje, i sve češće pronalaze mjesta na kojima mogu da prežive čak i tokom oštrih zimskih mjeseci“, objasnio je Goka.

Zanimljivosti Nisu samo gadne – bubašvabe u domovima potajno truju vazduh endotoksinima

Bubašvabe se obično sreću u tropskim ili suptropskim krajevima, ali su se tri vrste očigledno toliko prilagodile da mogu da podnesu i zime na Hokaidu.

Goka smatra da je vjerovatno dostignuta prekretnica, jer su ovi insekti dostigli kritičnu brojnost, dok temperatura na Hokaidu nastavlja da raste.

„Sada su se ustalile na Hokaidu i biće veoma teško, ako ne i nemoguće, iskorijeniti ih“, rekao je on.

Vlasnik firme za suzbijanje štetočina sa Hokaida izjavio je da su zahtjevi za rješavanje problema sa najezdom bubašvaba prije deset godina bili veoma rijetki, dok je od početka ove godine primio 50 takvih zahtjeva.

Prema njegovim riječima, očekuje se da će se broj poziva za intervencije udvostručiti do kraja godine.

(Telegraf)