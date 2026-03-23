Како отјерати бубашвабе из кухиње?

Аутор:АТВ
23.03.2026
19:31
Коментари:0
Тражите ефикасан начин како отјерати бубашвабе, а избјегавате прскање тешких хемикалија близу хране и тањира? Ови упорни инсекти стварају озбиљан стрес чим их угледате у углу просторије. Брзо се размножавају и дјелују потпуно неуништиво. Ипак, тајна ефикасне борбе крије се у састојцима које већ држите на својим полицама. Заборавите на токсична испарења, јер природа нуди одличне алтернативе.
Најбрже рјешење против бубашваба јесте мешавина соде бикарбоне и шећера. Шећер дјелује као мамац који их привлачи, док сода бикарбона бурно реагује са њиховим дигестивним трактом, што доводи до сигурне и брзе елиминације ових штеточина.
Србија
Ова метода спада у убједљиво најпопуларније кућне трикове. Направите једноставан прах тако што ћете помијешати једнаке дијелове шећера и соде бикарбоне. Поспите ову смјесу у плитке посуде или директно на мјеста гдје сте примјетили њихово кретање. Бубашвабе ће брзо нањушити слатки мамац. Конзумација ове мјешавине гарантује њихово повлачење. Редовно мијењајте смјесу како би остала сува и привлачна. Ово је уједно и најбезбједнија опција ако имате љубимце, јер мјешавина соде бикарбоне и шећера не представља опасност за веће сисаре.
Уколико је инфестација већа, пређите на сљедећи ниво одбране. Борна киселина представља изузетно моћно оружје када планирате уништавање ових инсеката. Помијешајте борну киселину са мало брашна и шећера. Замијесите густу пасту са пар капи воде. Од ове пасте направите мале куглице и распоредите их иза фрижидера, шпорета или испод судопере.
Свијет
Када инсект унесе ову смјесу, борна киселина брзо и агресивно реагује са њиховим дигестивним трактом. Важно је нагласити једну битну ствар. Иако је веома ефикасна, борна киселина представља потенцијалну опасност за дјецу и кућне љубимце. Зато куглице обавезно поставите искључиво на тешко доступна и скривена мјеста.
Ако вас занима како се ријешити бубашваба путем мириса, окрените се етеричним уљима. Бубашвабе не подносе интензивне ароме. Помијешајте воду са двадесетак капи есенцијалног уља и сипајте у бочицу са распршивачем. Показало се да уље пеперминта и лаванде ствара невидљиву баријеру коју инсекти заобилазе.
Редовно прскајте прагове, ивице прозора и просторе око цијеви у купатилу и кухињи. Ови мириси дјелују као природни репеленти. Осим што терају напасти, ваш дом ће стално мирисати свјеже и чисто. Такође, као најбољи мамац за инсекте који споро дјелује издваја се дијатомејска земља. Овај фини прах оштећује њихов спољашњи оклоп, доводећи до исушивања и сигурног краја. Безбједан је за људе, али захтјева мало стрпљења јер резултати не долазе преко ноћи.
Свијет
Ниједан репелент нема дугорочни ефекат уколико ваша кухиња представља сталан извор хране. Мрвице хљеба, просут сок или отворене канте за смеће дјелују као магнет за штеточине. Зато редовно чишћење кухињских површина и брисање подова остају приоритет. Затворите све пукотине око цијеви, лајсни и вентилационих отвора силиконом или пур пјеном. Спречавање њиховог уласка увијек даје најбоље резултате.
Присуство ових буба доноси и здравствене ризике. Њихов измет и пљувачка преносе бактерије и потенцијално погоршавају симптоме астме. Слиједите ове кораке, одржавајте чистоћу и знаћете тачно како отјерати бубашвабе чим се појаве, преноси Крстарица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
6 ч0
Савјети
2 д0
Савјети
2 д0
Савјети
3 д0
Најновије
Најчитаније
21
02
21
02
21
00
20
49
20
48
Тренутно на програму