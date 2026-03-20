Често подгријавате храну? Пазите ово може бити опасно

20.03.2026

Фото: pexels/Ndagi Idris

У тексту за Гардијан, ауторка Руби Тандох размишља о често занемареној кулинарској вјештини - подгревању хране - и покушава да је врати на мјесто које јој припада у кухињи.

Полазећи од идеје да сваки кувар има своју специјалност, она кроз личне примјере и практичне савјете показује како чак и наизглед банални кухињски задаци могу постати простор за креативност и прецизност.

Сваки кувар има своју специјалност

Аутор истиче да је најљепше гледати куваре како раде оно што најбоље раде – не рутинске задатке, већ оне у којима су видљиви њихова лична вјештина и понос. То може бити једноставно јело, попут сендвича, али припремљено са посебном пажњом и низом малих трикова који га чине јединственим. Људи често развијају такве „своје“ рецепте или технике, било да су у питању палачинке, колачи или преливи за салату, и тиме показују извјесну дозу поноса, што им околина углавном опрашта.

Загријавање као потцјењена вјештина

За разлику од таквих кулинарских ужитака, подгревање се често сматра заморним и неважним задатком. Ауторка наглашава да се ова перцепција заснива на погрешној претпоставци да је довољно само загревање хране на безбједну температуру. У пракси, лоше подгревање може да уништи текстуру и укус јела - претварајући хрскаво у гњецаво или исушујући оно што би требало да остане сочно. Зато она вјерује да подгријевање захтијева исту пажњу као и кување.

Како правилно „оживјети“ остатке хране

Ауторка детаљно описује како приступа различитим врстама остатака хране. На примјер, прво пржи тестенину на маслиновом уљу да би јој дала хрскаву текстуру, затим додаје мало воде и паре да би вратила сочност.

Доктор

Здравље

Љекари упозоравају: Ова храна уништава панкреас

Сличан принцип примјењује и на пицу - користи комбинацију јаке температуре и паре да би постигла равнотежу између хрскаве доње коре и отопљеног сира. За чорбе наглашава важност контроле влаге и температуре, како би се избјегло разбијање састојака и губитак текстуре.

Када је потребно промијенити приступ

Понекад, пише аутор, није довољно само подгрејати јело у једном комаду, већ га разложити и прилагодити начин загревања за сваки састојак. На примјер, остатке печења је боље исјећи на кришке и загрејати у чорби, док се сложена јела попут лазања могу побољшати комбинацијом пржења и кувања на пари. Овај приступ захтијева више труда, али је резултат знатно бољу укус.

Микроталасне нису рјешење за све

Аутор се такође осврће на уобичајено ослањање на микроталасну, упозоравајући да она може бити корисна, али само ако се правилно користи. Проблем настаје када се очекује да ће „оживјети“ цијели оброк без размишљања, што често доводи до разочаравајућих резултата.

Подгријавање као облик кувања

Закључно, он наглашава да подгревање није само загријавање већ припремљене хране, већ нека врста поновног кувања. Пошто су састојци већ претрпјели хемијске промјене, они захтијевају другачији приступ и разумијевање. Управо ту види простор за креативност и свакодневну домишљатост - вјештину која можда није спектакуларна, али је веома важна за квалитет свакодневних оброка.

