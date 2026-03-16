Колико нам је протеина потребно дневно?

16.03.2026
18:44
С обзиром на бројне функције протеина у тијелу, укључујући стварање хормона, јачање имуног система и изградњу мишића, од кључне је важности да организму обезбиједите довољну количину.
Националне академије медицине препоручују да се од 10 до 35 одсто укупних дневних калорија добија из протеина. То је прилично широк распон, а тачна количина грама (г) која вам је потребна дневно зависи од многих фактора.
Препоручени дневни унос протеина износи око 0,8 г по килограму (кг) тјелесне тежине. Међутим, та количина није иста за све, јер бројни фактори утичу на то колико протеина вам је потребно, укључујући старост, величину тијела, мишићну масу и ниво физичке активности.
Такође, постоје одређена здравствена стања и групе људи које могу имати другачије потребе за протеинима. Старијим особама може бити потребно до 1,2 г протеина по килограму тјелесне тежине како би се спријечио губитак мишићне масе повезан са старењем (саркопенија).
Особама које су болесне или се опорављају од операције такође је потребно више протеина, и то до 1,5 г по килограму тјелесне тежине дневно, јер тијело у таквим ситуацијама користи веће количине ове хранљиве материје како би функционисало под стресом.
Због тога би 0,8 г по килограму тјелесне тежине требало посматрати као почетну основу, пише Еверyдаy Хелт.
Генерално, не постоји разлика у потребама за протеинима на основу пола. Фактори попут тјелесне тежине, старости и нивоа физичке активности имају много већи значај.
Истраживања показују да мушкарци и жене сличног здравственог стања и индекса тјелесне масе (БМИ) обнављају протеине у организму приближно истом брзином.
