Ове намирнице су одличан извор протеина

08.10.2025

22:04

Коментари:

0
Ове намирнице су одличан извор протеина
Фото: pexels

Од подршке имуни систем до јачања мишића након тренинга - протеини су незаобилазан дио свакодневне прехране.

Редовним уносом протеина можете побољшати опште здравље, одржавати здраву тјелесну тежину те подржати раст и обнову мишића.

Али, јесте ли сигурни да уносите довољно протеина и да бирате праве изворе?

Зашто нам је протеин потребан?

Протеин је, уз угљикохидрате и масти, један од три макронутријента који су кључни за функционисање тијела. За разлику од угљикохидрата и масти, протеини се састоје од аминокиселина - градивних блокова живота - и присутни су у свакој станици људског тијела.

Аминокиселине учествују у пробави хране, производњи енергије, изградњи мишића и многим другим процесима.

Недостатак протеина у прехрани може довести до губитка мишићне масе, слабијег имуног система, па чак и до слабијих костију.

Важно је разликовати есенцијалне и неесенцијалне аминокиселине. Од 20 аминокиселина које се налазе у протеинима, девет је есенцијално, што значи да их тијело не може само произвести и морате их унијети храном.

Различит унос протеина обезбјеђује да унесете све потребне аминокиселине.

Ових осам намирница одличан су извор протеина и требали бисте их увести у свој план исхране.

1. Пистације

Пистације су укусан и нутритиван снацк богат свим есенцијалним аминокиселинама. Једна порција од 28 грама садржи око шест грама протеина и здраве незасићене масти.

Осим тога, пистације су добар извор влакана, витамина Б6, фосфора и бакра, а богате су и антиоксидансима, успоредивим са боровницама и наранџама.

2. Јаја

Јаја су практичан извор протеина и садрже све есенцијалне аминокиселине.

Једно велико јаје има око шест грама протеина и важне нутријенте попут колина, јода и витамина Д. Добар су избор за брзе оброке - од омлета до печених јела.

3. Лећа

Лећа је права нутритивна бомба, богата протеинима, влакнима, фолатима, калијумом и жељезом.

Пола шалице куване леће садржи девет протеина. Комбинација леће и житарица пружа комплетну аминокиселинску структуру, а леће се могу користити у супама, разним јелима и салатама.

4. Пилетина

Пилетина је популаран извор протеина богат витамином Б12 и колином.

Порција од 85 г садржи око 26 г протеина. Било да је ријеч о пилећој супи или печеној пилетини, овај протеин доприноси здрављу мозга и правилном функционисању нервног система.

5. Грчки јогурт

Грчки јогурт је изврстан извор протеина, са око 20 г по малој посудици (200 г), укључујући све есенцијалне аминокиселине.

Може замијенити мајонезу или павлаку у јелима, а идеалан је и за smoothieje или као здрави снацк с воћем.

6. Риба

Риба, посебно масне врсте као што су лосос или туна, богата је омега-3 масним киселинама и протеинима.

Порција од 85 г лососа садржи око 22 г протеина. Редовна конзумација рибе придоноси здрављу срца, мозга и расположењу.

7. Квиноја

Квиноја је биљни извор комплетних протеина, а једна шалица куваног зрна садржи осам грама протеина.

Богата је влакнима и антиоксидансима, а можете је користити у лазањама, куханим јелима или салатама, преноси Крени здраво.

8. Тофу

Тофу је одличан биљни извор протеина, богат калцијумом и бакром.

Пола шалице садржи око 22 г протеина. Лако га је припремити у stir-fry јелима, салатама, супама или smoothiejima.

