Микропластика повећава ризик од рака дебелог цријева и депресије

08.10.2025

18:39

Фото: Unsplash

Микропластика која се користи у паковањима за храну може оштетити цријева, повећавајући ризик од појаве рака и депресије, показали су резултати најновијег аустријског истраживања.

Истраживачи су испитали ткиво столице здравих добровољаца и открили да ситне честице могу промијенити активност микроба у цријевима.

"Неке од промјена одражавају обрасце који су раније били повезани са депресијом и раком дебелог цријева", наведено је у студији, пише "Дејли мејл"

Микропластика су пластични фрагменти величине само два микрометра, односно то су двије хиљадити дијелови милиметра. Ове честице доспијевају у храну, залихе воде, чак и у ваздух када се пластични производи природно разграђују.

Недавне студије су идентификовале микропластику у људском плућном ткиву, у ткиву плаценте мајке и фетуса, у мајчином млијеку и у људској крви.

Све више истраживања указује да је микропластика повезана са развојем болести рака, болестима срца, деменцијом, депресијом, чак и са спермом лошијег квалитета.

Кристијан Пахер-Дојч, истраживач микропластике на Универзитету у Грацу и главни аутор студије, рекао је да су ови налази значајни с обзиром на то колико је изложеност микропластици свеприсутна у свакодневном животу.

"Микропластика је пронађена у риби, соли, флашираној води, чак и у води из славине, што значи да је већина људи свакодневно изложена путем гутања, удисања и контакта са кожом. Кључна ствар је да микропластика заиста утиче на наш микробиом који игра централну улогу у многим аспектима функционисања тијела од варења до менталног здравља", појаснио је Пахер-Дојч.

Он је додао да је смањење изложености микропластици гдје год је то могуће мудра и важна мјера предострожности.

Изложеност микропластици може се смањити преласком са пластике у вашем дому на природне материјалне као што су метал и стакло.

Сваке године у Британији се региструје око 44.000 случајева рака дебелог цријева, а 142.000 у Сједињеним Државама.

