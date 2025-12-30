Интервенција полиције у Ботуну унијела нове подјеле у црногорску политику и друштво

Извор:
30.12.2025
Након што су полицијске снаге са шљемовима и штитовима потиснули становнике Ботуна са локације предвиђене за градњу погона за пречишћавање отпадних вода Подгорице, радови су почели, на градилишту је постављена службена табла, а прилазе том мјесту обезбјеђује полиција.
Полиција је саопштила да је свих 54 приведених Ботуњана пуштено на слободу након што су од њих прикупљене информације.
Премијер Црне Горе Милојко Спајић захвалио је градоначелнику Подгорици Саши Мујовићу на томе што је омогућен почетак градње колектора и похвалио полицијску интервенцију. Исто је учинио и Мујовић.
С друге стране, Ботуњани су у знак протеста блокирали кружни ток који води ка Аеродрому Подгорица, а потом и друге саобраћајнице у Зети и ка Тузима. Жељезнички саобраћај је одблокиран, али још није нормализован на релацији Бар-Подгорица.
Они поручују да Погон за пречишћавање отпадних вода Подгорице у Ботуну неће дозволити и позивају власт на дијалог.
Тврде да је јутрошња интервенција полиције у Ботуну доказ да је на дјелу корупција и криминал.
Поручили су и да борба тек почиње, да нису против државе и да није у питању политика, већ само жеља да заштите своје домове и да полиција води рачуна како поступа према њима.
Мјештани су јутрос узвикивали и "Бечићу издајо" и прозивали га што није међу Зећанима. Скандирали су полицајцима "ухапсите Звицера".
Потискивање становника Ботуна са локације предвиђене за градњу колектора и привођења унијели су нови раздор на црногорску политичку сцену и нове подјеле у црногорско друштво.
Нова криза преселила се и у Скупштину Црне Горе, гдје је предсједник парламента Андрија Мандић рекао да од премијера Милојка Спајића очекује неке одговоре везано да инциденте у Ботуну и позвао на дијалог да би се, како је рекао, очувао мир.
Рекао је Спајићу и да није лидер 41 посланика већине у парламенту да је о неким питањима требало да консултује коалиционе партнера.
Такође, рекао је и да је потпуно на страни лидера ДНП Милана Кнежевића, који је најавио напуштање власти у главном граду, што би довело до пада градске владе.
