Хапшења на протесту у Ботуну, Кнежевић из марице поручио: Предложићу излазак из ове крваве владе

30.12.2025

11:00

Коментари:

0
Хапшења на протесту у Ботуну, Кнежевић из марице поручио: Предложићу излазак из ове крваве владе
Фото: screenshot

Црногорска полиција је јутрос ушла на локацију на којој је планирана градња погона за пречишћавање воде Подгорице, чему се Ботуњани противе. Црногорски медији јављају да је ухапшено више особа, међу којима је и предсједник општине Зета Михаило Асановић.

Медији јављају да је предсједник Демократске народне партије и посланик у Скупштини Црне Горе Милан Кнежевић самовољно ушао у полицијску марицу.

Кнежевић је поручио да "послије данашње интервенције полиције потпуно све више бесмислено у држави Црној Гори".

Како наглашава, пораз је да су хапсили малолетну дјецу, старце, да су ухапсили предсједника општине и његовог оца и да су хтјели да ухапсе и четири жене, од којих он није хтио да се раздвоји.

Имали су, како је истакао, понуду да ухапсе њега и не примјењују никакав репресивни апарата над грађанима Ботуна.

"Очигледно сматрају да треба да се прави политичка калкулација јер сам до јутрос био члан парламентарне већине и сматрали су да ће селекцијом и изостанком мога хапшења нешто учинити да промијене мој став који сам и раније саопштио, а тиче се евентуалне интервенције", нагласио је лидер ДНП-а, и додао да "оно што се данас догодило не памтим ни за вријеме Ђукановићеве диктатуре", поручио је Кнежевић.

Након што је један од командира рекао Кнежевићу да према њему и женама неће предузимати никакву активност, поручивши: "Завршили смо". Кнежевић је одговорио: "Нисте богами завршили, идемо и ми с нашим Ботуњанима", након чега је добровољно отишао у полицијски комби, наводе подгоричке "Вијести".

Кнежевић је из марице поручио да ће предложити предсједништву ДНП "излазак из ове крваве владе".

Додао је да би требало да се огласе министар унутрашњих послова Данило Шарановић и премијер Милојко Спајић и да се састане Вијеће за националну безбједност због поступања полиције.

"Хапсили су свакога кога су могли. Да су могли животиње и њих би. То је најбољи показатељ да се ништа није променило у полицији", рекао је Кнежевић, који је парламентарној већини чији је део и његова странка поручио - "Као што би рекао Бата Живојиновић у 'Лепим селима': да се не љубимо".

Прије тога, полиција је око осам сати јутрос опколила 100 мештана Ботуна који су читаву ноћ провели на парцели на којој би требало да почне изградња постројења, преноси Спутњик.

Milan Knežević

Црна Гора

Коментари (0)
