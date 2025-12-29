Словенци запрепаштени: Опљачкано и уништено преко 100 гробова

29.12.2025
22:19
Коментари:0
Полиција у Копру у Словенији истражује случајеве крађе и скрнављења више од 100 гробова које су грађани открили на гробљима Шкофије и Свети Антон, преносе данас словеначки медији.
Обим штете још није познат, али се вјерује да је већ премашио 20.000 евра.
Како је за агенцију СТА рекао шеф оперативно-комуникацијског центра Полицијске управе Копер Давид Искра, тачан износ штете још није познат, јер зависи од пријава оштећених.
"Укупно је оштећено 110 гробова, од чега 79 на Шкофијама и 31 на Светом Антону", додао је он.
Марко Угрин из јавног предузећа "Марјетица" Копер, које управља гробљима, изјавио је да се редовно уочавају дјела попут крађе и уништавања гробних мјеста, али је причињена штета, посебно на Шкофијама, овог пута знатно већа него у сличним прошлим случајевима, преноси Танјуг.
