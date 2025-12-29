Logo
Посланик у Хрватском сабору: Дозволили смо да нам фашизам поново покуца на мала врата

Извор:

СРНА

29.12.2025

20:41

Коментари:

0
Посланик у Хрватском сабору Далија Орешковић оцијенила је да је година на измаку била лоша за Хрватску и упозорила да је фашизам поново покуцао на мала врата.

Орешковићева сматра да дубоке подјеле у друштву нису идеолошке, већ је ријеч о моралним и цивилизацијским питањима.

Према њеним ријечима, одбрана уставних темеља државе требала би бити заједничка свим грађанима, независно од њихове политичке или идеолошке припадности.

До оваквог стања, тврди она, дошло је због вишедеценијског игнорисања екстремних појава, наводећи као примјер марширање групе у Сплиту на дан оснивања Независне Државе Хрватске у јединици која носи име /усташког злочинца/ Рафаела Бобана.

Наводећи да се годинама понављала теза да таквим појавама не треба давати пажњу јер их се тиме јача, Орешковићева тврди да је управо игнорисање омогућило да фашизам и усташтво јачају у сјени, преноси ХРТ.

Те су се идеје, додала је она, отворено појавиле на великом концерту Марка Перковића Томпсона у Загребу у јулу када су "изашли с пјесмама и порукама какве носе стихови једне његове пјесме".

Она је закључила да је "отворена Пандорина кутија" и да ће се Хрватска тешко вратити на колосијек властите уставности.

