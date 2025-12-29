Поруке из ФС БиХ за крај 2025. године: Идемо испред постављеног циља

Извор:
Крај године вријеме је када се своде рачуни и у фудбалском савезу БиХ.
Најодговорнији тројац сјео је пред новинаре и анализирао урађено током 2025. године.
Предсједник Вицо Зељковић осврнуо се на резултате сениорске селекције која је у баражу за пласман на Свјетско првенство.
Добру шансу за пласман на Мундијал, селекција БиХ имала је у Бечу, али селектор Сергеј Барбарез и директор Емир Спахић не одустају од мисије, а то је како кажу, систематски рад са дугогодишњим планом.
Неизбјежна тема било је и суђење у Премијер лиги БиХ. На чело комитета стигао је Словенац Дарко Чеферин.
Предсједник савеза потврдио је нове пројекте, проширење тренинг центра у Зеници, а до љета ће бити завршен идејни пројект за изградњу стадиона. Такође, Савез иде у реализацију 18 терена са вјештачком травом.
