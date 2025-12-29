Logo
Ово је 10 најбољих навијачких група у 2025. години: Делије високо рангиране, Гробари нису на листи

Извор:

Телеграф

29.12.2025

15:30

Коментари:

0
Још једна занимљива спортска година је завршена, а поред на теренима широм свијета, занимљиво је било и на трибинама.

Тако је познати навијачки сајт ''UltrasWorldTV“, сада већ традиционално, изабрао десет најбољих навијачких група на свијету ове године, а листа је прилично занимљива.

Оно што посебно привлачи пажњу домаће јавности јесте да су навијачи Црвене звезде, Делије, на петом мјесту ове топ листе, док навијачи Партизана нису на листи, барем не међу првих десет.

Прво мјесто ове године припало је навијачима Славије Праг, који су ове године заиста помјерали границе својом кореографијом, друго мјесто су освојили навијачи Раџе Казабланке из Марока, док је, занимљиво, Делије такође испред навијача Хајдука, групе Торцида Сплит, као и навијача мароканског Видад Казабланке.

Комплетна листа најбољих навијачких група ове године, према поменутом сајту, изгледа овако:

1. Славија Праг (Сјеверна Трибуна)

2. Раџа Казабланка (Грин Бојс 05)

3. Хајдук Сплит (Торцида Сплит)

4. Видад Казабланка (Побједници 2005.)

5. Црвена звезда (Делије)

6. Виецев Łодз (Ултрас Видзев)

7. Легија Варшава (Зилета)

8. Олимпик Марсеј (Командо Ултра 84)

9. Спарта Праг (Ултрас Спарта)

10. Лех Познањ (Колејорз)

(Телеграф.рс)

Навијачи

ФК Црвена звезда

Delije

