Logo
Large banner

Навијачи Милана разочарани доласком Златана Ибрахимовића

Извор:

Аваз

23.12.2025

17:41

Коментари:

0
Навијачи Милана разочарани доласком Златана Ибрахимовића

Навијачи Милана остали су разочарани јануарским појачањем у нападу, иако је Златан Ибрахимовић раније најавио долазак много већег имена, а помињао се чак и Роберт Левандовски.

Умjесто тога, Росонери су потписали Никласа Филкруга, који у Милано стиже из Вест Хема на позајмицу до краја сезоне, са опцијом откупа током лета. Њемачки нападач је већ прошао љекарске прегледе и ускоро ће званично потписати уговор.

Себастијан Хертнер

Фудбал

Бивши њемачки репрезентативац Себастијан Хертнер погинуо на Дурмитору

Фулкруг није имао значајну минутажу у Енглеској ове сезоне, што је додатно изазвало незадовољство навијача Милана, који су очекивали много веће појачање у борби за врх Серије А, преноси Аваз.

Подијели:

Тагови:

Zlatan Ibrahimović

Milano

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Ана Николић јавно реаговала на невјероватан потез Златана Ибрахимовића

1 мј

0
Ибрахимовић изабрао три највећа фудбалера

Фудбал

Ибрахимовић изабрао три највећа фудбалера

2 мј

0
Ибрахимовић припалио роштиљ: Избором пјесме је одушевио читав Балкан

Фудбал

Ибрахимовић припалио роштиљ: Избором пјесме је одушевио читав Балкан

2 мј

0
Ибрахимовић поручио Спиду: Постао си арогантан, пребићу те

Фудбал

Ибрахимовић поручио Спиду: Постао си арогантан, пребићу те

5 мј

0

Више из рубрике

Бивши њемачки репрезентативац Себастијан Хертнер погинуо на Дурмитору

Фудбал

Бивши њемачки репрезентативац Себастијан Хертнер погинуо на Дурмитору

3 ч

0
Месијева сестра доживјела тешку саобраћајну несрећу, вјенчање одгођено

Фудбал

Месијева сестра доживјела тешку саобраћајну несрећу, вјенчање одгођено

4 ч

0
Велики трансфер на Маракани, први потез Дејана Станковића

Фудбал

Велики трансфер на Маракани, први потез Дејана Станковића

5 ч

0
Крећу полуфиналне битке у Борику

Фудбал

Крећу полуфиналне битке у Борику

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

02

Додик: Тужилаштва и судови у Српској раде против Републике, недјеловањем јачају Суд БиХ

20

47

Кушченко и Радивојевић за АТВ из Санкт Петербурга: ''Срца су нам испуњена''

20

47

Хоће ли бити обиљежавања Дана Републике Српске?

20

45

Додик о најављеним кандидатурама опозиције: Пијетао који рано кукуриче први заврши у лонцу

20

43

Пале цркве, злостављају људе и претварају их у робове: У овим земљама и даље траје прогон хришћана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner