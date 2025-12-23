Навијачи Милана разочарани доласком Златана Ибрахимовића

Извор:
Навијачи Милана остали су разочарани јануарским појачањем у нападу, иако је Златан Ибрахимовић раније најавио долазак много већег имена, а помињао се чак и Роберт Левандовски.
Умjесто тога, Росонери су потписали Никласа Филкруга, који у Милано стиже из Вест Хема на позајмицу до краја сезоне, са опцијом откупа током лета. Њемачки нападач је већ прошао љекарске прегледе и ускоро ће званично потписати уговор.
Фулкруг није имао значајну минутажу у Енглеској ове сезоне, што је додатно изазвало незадовољство навијача Милана, који су очекивали много веће појачање у борби за врх Серије А, преноси Аваз.
