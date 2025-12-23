Logo
Крећу полуфиналне битке у Борику

АТВ

23.12.2025

10:56

Крећу полуфиналне битке у Борику

На 50. јубиларном Бориковом турниру у малом фудбалу крећу одлучујуће битке, а данас су на програму полуфиналне утакмице.

Највише пажње привлаче окршаји у категорији сениора. За пласман у финале од 20 часова бориће се Пенда Бистрица и Аутолимарска радња Рубин, док од 21 на терен излазе актуелни шампион Монтинг Теслић и Ђедова ракија.

Програм у Борику креће од 14:40 полуфиналним утакмицама у категорији за дјевојчице У-14, а потом слиједе и мечеви у категоријама Ветерани 50+ и 38+, као и у категорији сениорки.

Финални дан на програму је сутра када ће бити познати побједници у свих девет категорија. Финале за сениоре на програму је од 21 час.

Комплетан распоред утакмица можете да пронађете на turnir.scborik.com.

