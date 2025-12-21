Емотивна порука Милојевића након разлаза са Звездом

Аутор:Стеван Лулић
21.12.2025
14:01
Коментари:0
Владан Милојевић више није тренер Црвене звезде, саопштено је из Београдског клуба уз напомену да је уговор раскинут споразумно.
Убрзо након саопштења Звезде огласио се и сам Милојевић који је послао емотивну поруку.
Фудбал
Звезда раскинула уговор са Владаном Милојевићем
"Звездо, хвала ти! Волим те", поручио је Милојевић.
Звезда је раније на Инстаграму такође објавила дирљиву опроштајну поруку.
Навели су су да се Владан Милојевић поздравио са играчима, стручним штабом и свим запосленима у клубу, уз ријечи искрене захвалности и снажне емоције које су обиљежиле његов одлазак.
"Од првог до посљедњег дана, Милојевић је показао шта значи истинска оданост Црвеној звезди – увијек је био ту када је клубу било најпотребније, спреман да преузме одговорност, да стане испред екипе и да води Звезду са вјером, мирноћом и снагом", поручују из Клуба.
"Фудбалски клуб Црвена звезда изражава огромну и искрену захвалност Владану Милојевићу на свему што је дао клубу, на сваком моменту борбе, сваком успјеху и свакој емоцији коју је подијелио са црвено-бијелом породицом. Врата Црвене звезде за Владана Милојевића увијек ће бити отворена, јер неки људи нису само дио историје клуба – они су дио његове душе. Хвала ти, Милоје", додали су.
У званичном саопштењу на сајту клуба подсјећа се да је ово Милојевићу био други мандат на клупи црвено-бијелих.
"Милојевић је први пут преузео Црвену звезду у јуну 2017. године и већ у дебитантској сезони освојио титулу шампиона Србије, уз пласман у групну фазу Лиге Европе. Током наредних година наставио је доминацију на домаћој сцени, а као посебан успјех истичу се пласмани у групну фазу Лиге шампиона у сезонама 2018/19 и 2019/20", објављено је на званичном сајту Црвене звезде.
Милојевић је након одласка из Звезде 2019. године тренерску каријеру наставио у иностранству.
"Милојевић се на клупу црвено-бијелих вратио 2023. године. У сезони 2023/24. освојио је Куп Србије, једини трофеј који му је недостајао из првог мандата у Звезди. Наредне такмичарске године поново је освојио дуплу круну и обезбиједио пласман у лигашку фазу Лиге шампиона, док је у текућој сезони изборио учешће у Лиги Европе", саопштила је Црвена звезда.
– Zvezdo, hvala ti! Volim te – poručio je Vladan Milojević.— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) December 21, 2025
Vladan Milojević je prvi put preuzeo Crvenu zvezdu u junu 2017. godine i već u debitantskoj sezoni osvojio titulu šampiona Srbije, uz plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Tokom narednih godina nastavio je dominaciju na… pic.twitter.com/z2TOAytMJd
