Емотивна порука Милојевића након разлаза са Звездом

Аутор:

Стеван Лулић

21.12.2025

14:01

Владан Милојевић више није тренер Црвене звезде, саопштено је из Београдског клуба уз напомену да је уговор раскинут споразумно.

Убрзо након саопштења Звезде огласио се и сам Милојевић који је послао емотивну поруку.

Владан Милојевић

Фудбал

Звезда раскинула уговор са Владаном Милојевићем

"Звездо, хвала ти! Волим те", поручио је Милојевић.

И из Звезде емотивни

Звезда је раније на Инстаграму такође објавила дирљиву опроштајну поруку.

Навели су су да се Владан Милојевић поздравио са играчима, стручним штабом и свим запосленима у клубу, уз ријечи искрене захвалности и снажне емоције које су обиљежиле његов одлазак.

"Од првог до посљедњег дана, Милојевић је показао шта значи истинска оданост Црвеној звезди – увијек је био ту када је клубу било најпотребније, спреман да преузме одговорност, да стане испред екипе и да води Звезду са вјером, мирноћом и снагом", поручују из Клуба.

"Фудбалски клуб Црвена звезда изражава огромну и искрену захвалност Владану Милојевићу на свему што је дао клубу, на сваком моменту борбе, сваком успјеху и свакој емоцији коју је подијелио са црвено-бијелом породицом. Врата Црвене звезде за Владана Милојевића увијек ће бити отворена, јер неки људи нису само дио историје клуба – они су дио његове душе. Хвала ти, Милоје", додали су.

Два мандата на Маракани

У званичном саопштењу на сајту клуба подсјећа се да је ово Милојевићу био други мандат на клупи црвено-бијелих.

"Милојевић је први пут преузео Црвену звезду у јуну 2017. године и већ у дебитантској сезони освојио титулу шампиона Србије, уз пласман у групну фазу Лиге Европе. Током наредних година наставио је доминацију на домаћој сцени, а као посебан успјех истичу се пласмани у групну фазу Лиге шампиона у сезонама 2018/19 и 2019/20", објављено је на званичном сајту Црвене звезде.

Милојевић је након одласка из Звезде 2019. године тренерску каријеру наставио у иностранству.

"Милојевић се на клупу црвено-бијелих вратио 2023. године. У сезони 2023/24. освојио је Куп Србије, једини трофеј који му је недостајао из првог мандата у Звезди. Наредне такмичарске године поново је освојио дуплу круну и обезбиједио пласман у лигашку фазу Лиге шампиона, док је у текућој сезони изборио учешће у Лиги Европе", саопштила је Црвена звезда.

