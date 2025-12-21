Емотивна порука Милојевића након разлаза са Звездом

– Zvezdo, hvala ti! Volim te – poručio je Vladan Milojević.



Vladan Milojević je prvi put preuzeo Crvenu zvezdu u junu 2017. godine i već u debitantskoj sezoni osvojio titulu šampiona Srbije, uz plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Tokom narednih godina nastavio je dominaciju na… pic.twitter.com/z2TOAytMJd