Унајмила детектива и открила страшну истину: Боље да ме преварио с мушкарцем

Извор:
Телеграф
21.12.2025
13:50
Коментари:0
Пет година везе, планови за будућност и осјећај сигурности - све се срушило у једном тренутку, када је једна млада жена одлучила да послуша интуицију.
Ејми (28) је посљедњих шест месеци имала осјећај да се њен партнер мијења.
Сцена
Отказан још један наступ Аце Лукаса: Овај пут у Србији
Почео је да ради до касно у ноћ, постао је дистанциран, а на поруке и позиве одговарао је са великим закашњењем.
Иако није имала конкретан доказ да нешто није у реду, унутрашњи немир није престајао.
Како више није знала коме да се обрати, одлучила се на потез који ће јој заувијек промијенити живот.
Ејми се јавила у познату аустралијску радио-емисију у којој радио-станица ангажује приватног детектива како би разријешила сумње слушалаца.
Понуду је прихватила, а случај је преузео приватни истражитељ Дејв. У почетку, како каже, све је дјеловало потпуно нормално, без икаквих знакова преваре.
Ситуација се промијенила када је Дејв испратио Ејминог дечка до једног стана који се издавао преко платформе Аирбнб.
Ејми је потврдила да је тај објекат у власништву његове породице и да је и сама учествовала у управљању резервацијама.
Друштво
Фонд ПИО позвао осигуранике: Јавите се што прије
Када је приватни детектив прегледао налог, примијетио је нешто чудно - честе, једноноћне резервације, свака под другим именом, за разлику од уобичајених вишедневних боравака.
"У мом послу, овакви обрасци су обично знак да се нешто крије", објаснио је Дејв.
Једна од таквих резервација била је заказана баш за то вече.
Те вечери, Ејмин дечко јој је рекао да ради прековремено.
Међутим, детектив га је видио како напушта канцеларију и око 20:30 стиже до стана. Аутомобил није паркирао испред куће, већ у улици, а ушао је на споредни улаз, очигледно покушавајући да избјегне камеру на главним вратима.
Мање од пола сата касније, стигао је црвени аутомобил. Из њега је изашла жена сличних година и брзо ушла на исти улаз.
Бања Лука
Сјене прошлости над Градском управом: Отац Станивуковићеве сараднице хапшен због крађе младунаца рода
Убрзо је стигла и достава хране, а потом се до раних јутарњих сати ништа није дешавало.
Око 1:30 послије поноћи, пар је заједно напустио кућу.
"Видио сам га како испраћа жену до њеног аутомобила, а затим улази у свој. У том тренутку сам успио да их фотографишем", рекао је приватни детектив.
"Имао је руку око ње и то није био кратак поздрав. Ту је било праве блискости", додао је.
Када је Ејми видјела фотографију, сломила се. У сузама је напустила емисију, покушавајући да схвати шта јој се управо догодило, преноси "Телеграф".
Сутрадан се вратила у програм и тада је услиједио још већи шок.
Пред запрепашћеним водитељима, Ејми је открила да мистериозна жена није непозната - већ њена најбоља пријатељица, коју познаје још од средње школе.
Друштво
Људи ће бјежати из Бањалуке и Сарајева: Остварује ли се предвиђање из 2018?
"И даље нисам скупила храброст да се суочим с њим", признала је.
"Не могу ништа да урадим. У шоку сам. Знам да ћу једног дана бити захвална што сам истину сазнала сада, а не касније. Али сада ме срце страшно боли. Боље да ме је преварио са мушкарцем", додала је она.
Радио-станица је саопштила да Ејми пружа подршку након болног сазнања и да ће јој обезбиједити разговоре са психологом, наводи "Дејли мејл".
Свијет
37 мин0
Породица
1 ч0
Хроника
46 мин0
Сцена
1 ч0
Љубав и секс
1 д0
Љубав и секс
3 д0
Љубав и секс
4 д0
Љубав и секс
4 д0
Најновије
Најчитаније
14
07
14
01
13
59
13
50
13
45
Тренутно на програму