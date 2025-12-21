Logo
Фонд ПИО позвао осигуранике: Јавите се што прије

Стеван Лулић

21.12.2025

09:41

Fond PIO Republike Srpske
Фото: АТВ

Фонд ПИО Републике Српске позвао је осигуранике који у наредној години остварују право на пензију да се што прије јаве у пословнице и доставе потребну документацију.

"У циљу ефикаснијег рјешавања захтјева за остваривање права на пензију, Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске користимо се приликом да позовемо све осигуранике, који у току 2026. године испуњавају услове за стицање права на старосну пензију, да се одмах обрате у најближу пословницу Фонда, према мјесту пребивалишта, ради започињања поступка комплетирања документације и ажурирања података битних за поступак рјешавања о праву на пензију", поручили су из Фонда.

njemacka zastava

Свијет

Пензије, плате, дјечији додаци: Велике промјене у Њемачкој од јануара

Нагласили су да би правовременом и квалитетном сарадњом осигураника и стручне службе Фонда, ефикасност и ефективност у провођењу управног поступка била на високом нивоу, а тиме би и задовољство корисника, односно осигураника.

Препоручили су осигураницима да приликом доласка у најближу пословницу Фонда понесу расположиву документацију.

"Радна књижица или фотокопија исте, доказ о стажу осигурања са увећаним трајањем (бенефицирани стаж), потврду стажа из других држава ако је иста претходно прибављена, као и друге доказе о стажу које осигураник посједује. Благовремено комплетирање документације осигуранику омогућава остваривање права у року од 7-15 дана од дана подношења захтјева, што је знатно краће од законом прописаног рока од два мјесеца", наглашавају у Фонду ПИО.

Додају да се ово нарочито односи на осигуранике који су један период свог радног вијека провели ван територије Републике Српске за који је потребно обезбедити потврду стажа из иностранства или Федерације БиХ.

palica

Хроника

Бањалучанин ухапшен због сумње да је претукао суграђане палицом

"Без обезбјеђења ове потврде стажа, Фонд не може приступити рјешавању таквих захтјева све до комплетирања документације са тим веома важним документом, који је услов за рјешавање о праву на пензију. Из наведених разлога, Фонд апелује на све осигуранике, који у наредној години стичу услове за остваривање права на старосну пензију, да се јаве у најближу пословницу Фонда, према мјесту пребивалишта, како би започели и правовремено окончали поступак комплетирања документације потребне за поступак рјешавања о праву на старосну пензију, након што захтјев осигураника буде поднесен", закључује се у позиву Фонда.

