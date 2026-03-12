Пуштање резерви - низ олакшања: Хоће ли цијене горива престати да расту?

Аутор:АТВ
12.03.2026
19:10
Коментари:0
Поједине земље ће пустити одређену количину нафте из својих резерви. Међународна агенција за енергетику је раније предложила да се из резерви ослободи највећа количина нафте у историји како би се смањила цијена сирове нафте, која је порасла током америчко-израелског сукоба са Ираном.
Пуштање резерви по приједлогу Међународне агенције за енергетику, иако ће првенствено користити главним економијама, дио је низа олакшања и на нашу енергетику у овој ситуацији, због лакшег увоза али и стабилизације тренутне цијене.
"НИС, ће добити лиценцу за рад панчевачке рафинерије, с обзиром да 20% нафте и нафтних деривата добијамо из Србије. Једино ја се томе надам да ће дати лиценцу и с тим да се покријемо. Сви знате, данас је 2,85 до 3,10 КМ литра, што отприлике то се креће ових дана горе - доле у 5 или 10 пфенига", рекао је министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац.
Благо олакшање због наново рада регионалних увозника, и смирења да не експлодирају цијене барела потврђују и нафташи. Али нестабилност због рата стоји и притисци су велики. Апелује на сарадњу.
"Мислим да треба да радимо да покушамо да ублажимо то на начине да не правимо себи додатне проблеме. Ја бих овом приликом апеловао на превознике потпуно разумијевајући њихову ситуацију и невјероватан дискриминаторски однос земаља ЕУ према нашим возачима - у колико буду блокирали границе, ако буду морали, да на неки начин нађи начина да се пропусте цистерне са дериватима, јер ми немамо неке залихе озбиљне које могу дуго трајати, свега пар дана", истиче из Крајинапетрол Милован Бајић.
Поједини дистрибутери су, каже Бајић, чак ових дана тражили да распродају залихе и затворе своје бензинске станице. До тога, нада се Бајић, неће доћи. Нада се и да ће превладати разум како и код нас тако и у свијету и да ће се ствари стабилизовати. Тренутну стабилизацију цијена потврђују и економисти, али до краја сукоба нема рјешења.
Међународна агенција за енергетику сазвала је протеклих дана највеће свјетске економије за највеће пуштање нафтних резерви до сад, укупно 400 милиона барела нафте, ради стабилизовања тржишта усљед сукоба Израела и Ирана. То би покрило 16 дана затворености Ормуског мореуза.
