Logo
Large banner

Детаљи удеса код Приједорске петље: Три особе пребачене на УКЦ

Аутор:

АТВ

12.03.2026

20:06

Коментари:

0
Судар
Фото: АТВ

Данас је код Приједорске петље на улазу у Бањалуку дошло до саобраћајне незгоде у којој су учествовала три аутомобила.

Како сазнајемо, у незгоди су три особе задобиле тјелесне повреде.

Повријеђени су превезени на УКЦ РС гдје им се указује љекарска помоћ.

Саобраћајна незгода

Хроника

Карамбол код Приједорске петље: Ауто завршило на крову, има повријеђених

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна незгода

Бањалука

Prijedorska petlja

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Несрећа код Добоја: Теретњаком покосио пјешака

Хроника

Несрећа код Добоја: Теретњаком покосио пјешака

6 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је у питању Иван Вијоглава

6 ч

0
судар код Центрума

Хроника

Судар код Центрума довео до колапса у саобраћају

6 ч

0
Саобраћајна незгода код Приједорске петље

Хроника

Карамбол код Приједорске петље: Ауто завршило на крову, има повријеђених

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

19

Срушио се амерички војни авион

23

11

Ференцварош савладао Брагу

23

04

Синер у полуфиналу Индијан Велса

22

55

Узнемирујуће откриће: Грађани упозорени да не излазе напоље

22

52

Додик честитао Борису Алексићу: Српска ствара шампионе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner