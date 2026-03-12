Детаљи удеса код Приједорске петље: Три особе пребачене на УКЦ

Аутор:АТВ
12.03.2026
20:06
Данас је код Приједорске петље на улазу у Бањалуку дошло до саобраћајне незгоде у којој су учествовала три аутомобила.
Како сазнајемо, у незгоди су три особе задобиле тјелесне повреде.
Повријеђени су превезени на УКЦ РС гдје им се указује љекарска помоћ.
Хроника
Карамбол код Приједорске петље: Ауто завршило на крову, има повријеђених
