Судар код Центрума довео до колапса у саобраћају

Аутор:

АТВ

12.03.2026

16:47

судар код Центрума
Фото: АТВ

У кружном току код Центрума дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два возила.

Према првим информацијама, у незгоди није било повријеђених. Међутим, због ове незгоде створиле су се велике гужве на овој деоници пута.

njemacka zastava

Свијет

Њемачка појачава мјере безбједности

Апелује се на возаче који путују да буду стрпљиви и да прате саобраћајне инструкције.

