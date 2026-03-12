Судар код Центрума довео до колапса у саобраћају

Аутор:АТВ
12.03.2026
16:47
Коментари:0
У кружном току код Центрума дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два возила.
Према првим информацијама, у незгоди није било повријеђених. Међутим, због ове незгоде створиле су се велике гужве на овој деоници пута.
Свијет
Апелује се на возаче који путују да буду стрпљиви и да прате саобраћајне инструкције.
