Пијан тукао жену у Лакташима, завршила на УКЦ Републике Српске

Извор:
АТВ
12.03.2026
14:50
Коментари:2
Полиција је ухапсила С.С. из Лакташа који је пијан вербално и физички напао суграђанку и нанио јој повреде због којих је завршила у УКЦ Републике Српске.
Према незваничним информацијама С.С. је напао бившу дјевојку.
У ПУ Бањалука наводе да је С.С. ухапшен ноћас због сумње да је починио кривично дјело насилничко понашање.
”Он се сумњичи да је вербално, а потом и физички напао женску особу у Лакташима усљед чега је задобила тјелесне повреде. Повријеђеној жени је указана љекарска помоћ у УКЦ Републике Српске. Испитивањем на присуство алкохола код С.С. је утврђено је 1,02 g/kg алкохола у организму”, саопштила је ПУ Бањалука.
Додају да је у току рад на случају, а све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Најновије
Најчитаније
16
07
16
03
15
51
15
47
15
44
Тренутно на програму