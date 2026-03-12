Logo
Пијан тукао жену у Лакташима, завршила на УКЦ Републике Српске

Извор:

АТВ

12.03.2026

14:50

Коментари:

2
Пијан тукао жену у Лакташима, завршила на УКЦ Републике Српске
Фото: АТВ

Полиција је ухапсила С.С. из Лакташа који је пијан вербално и физички напао суграђанку и нанио јој повреде због којих је завршила у УКЦ Републике Српске.

Према незваничним информацијама С.С. је напао бившу дјевојку.

У ПУ Бањалука наводе да је С.С. ухапшен ноћас због сумње да је починио кривично дјело насилничко понашање.

”Он се сумњичи да је вербално, а потом и физички напао женску особу у Лакташима усљед чега је задобила тјелесне повреде. Повријеђеној жени је указана љекарска помоћ у УКЦ Републике Српске. Испитивањем на присуство алкохола код С.С. је утврђено је 1,02 g/kg алкохола у организму”, саопштила је ПУ Бањалука.

Додају да је у току рад на случају, а све мјере и радње предузимају се под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

