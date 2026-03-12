Logo
Експлозија у фирми у Горажду, повријеђена два радника

12.03.2026

11:50

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Два радника повријеђена су у експлозији у фирми "Побједа-Рудет" у Горажду, саопштено је из Министарства унутрашњих послова (МУП) Босанско-подрињског кантона.

Полицији је пријављено да се експлозија догодила у процесу производње и да су у Ургентни центар довезена два лица ради указивања љекарске помоћи.

Послије указане љекарске помоћи једно лице пуштено је на кућно лијечење, а друго је задржано у Кантоналној болници у Горажду.

