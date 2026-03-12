Експлозија у фирми у Горажду, повријеђена два радника

12.03.2026
11:50
Коментари:0
Два радника повријеђена су у експлозији у фирми "Побједа-Рудет" у Горажду, саопштено је из Министарства унутрашњих послова (МУП) Босанско-подрињског кантона.
Полицији је пријављено да се експлозија догодила у процесу производње и да су у Ургентни центар довезена два лица ради указивања љекарске помоћи.
Послије указане љекарске помоћи једно лице пуштено је на кућно лијечење, а друго је задржано у Кантоналној болници у Горажду.
