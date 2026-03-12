Logo
Ухапшен двојац из Лакташа: Нелегално продавали половна возила

Аутор:

АТВ

12.03.2026

10:36

Коментари:

0
Фото: АТВ

Лакташка полиција ухапсила је С.М. и С.М. обојица из Лакташа због сумње да су нелегално продавали половна возила.

"Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи лишили су јуче слободе лица С.М. и С.М. оба из Лакташа, због постојања основа сумње да су починила кривично дјело „Недозвољена трговина“", наводе из ПУ Бањалука.

Полиција у Лакташима је извршила претрес једне локације и том приликом пронашли 55 возила различитих марки и модела.

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

