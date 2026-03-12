Ухапшен двојац из Лакташа: Нелегално продавали половна возила

Аутор:АТВ
12.03.2026
10:36
Коментари:0
Лакташка полиција ухапсила је С.М. и С.М. обојица из Лакташа због сумње да су нелегално продавали половна возила.
"Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи лишили су јуче слободе лица С.М. и С.М. оба из Лакташа, због постојања основа сумње да су починила кривично дјело „Недозвољена трговина“", наводе из ПУ Бањалука.
Полиција у Лакташима је извршила претрес једне локације и том приликом пронашли 55 возила различитих марки и модела.
О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
16 ч0
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Градови и општине
2 д0
Најновије
Најчитаније
11
24
11
14
11
04
10
43
10
37
Тренутно на програму