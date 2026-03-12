Logo
"Пао Билећанин": Пронађен пун гепек цигарета

АТВ

12.03.2026

10:27

Требиње
Фото: Уступљена фотографија

Билећка полиција ухапсила је Ж.В. и овог мјеста осумњиченог за недозвољену трговину цигаретама.

"Полицијски службеници Полицијске станице Билећа су лишили слободе лице иницијала Ж.В. из Билеће због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Недозвољена трговина“ из члана 271. став 1 Кривичног законика Републике Српске", наводе из Полицијске управе Требиње.

Како АТВ незванично сазнаје ухапшен је Жељко В.

Саобраћај-камера-2102026

Градови и општине

Све више неодговорних возача на југу Српске

Полиција је извршила претрес куће и помоћних објеката као и аутомобила „VW Touran“ у којем је пронашла и одузела 2.250 паклица цигарета различитих врста.

О свему наведеном је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу.

