Мистериозни дрон погодио луксузни небодер у Дубаију: Завладала општа паника

Извор:

Агенције

12.03.2026

10:43

Мистериозни дрон погодио луксузни небодер у Дубаију: Завладала општа паника
Фото: X

Неидентификовани дрон синоћ је оштетио луксузни небодер у Дубаију, у подручју "Creek Harbour", саопштиле су локалне власти.

Према саопштењу канцеларије за медије владе Дубаија, дрон је током ноћи пао на зграду у том луксузном обалском дијелу града сјеверно од центра.

У удару је избио пожар који су ватрогасци убрзо угасили, у инциденту нико није повријеђен.

За сада се не зна одакле је дрон дошао.

Иран је током ноћи извео нове нападе на циљеве у Ираку, Бахреину и Оману, што је изазвало пожаре на више енергетских постројења и лука у региону.

У Ираку су запаљена два танкера у близини јужне луке Басра, због чега су власти обуставиле рад нафтних терминала у земљи. Већина чланова посаде је спасена, али је једна особа погинула.

