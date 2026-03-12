Мистериозни дрон погодио луксузни небодер у Дубаију: Завладала општа паника

Извор:
Неидентификовани дрон синоћ је оштетио луксузни небодер у Дубаију, у подручју "Creek Harbour", саопштиле су локалне власти.
Према саопштењу канцеларије за медије владе Дубаија, дрон је током ноћи пао на зграду у том луксузном обалском дијелу града сјеверно од центра.
У удару је избио пожар који су ватрогасци убрзо угасили, у инциденту нико није повријеђен.
Dubai Media Office announced that a drone fell on a high-rise building in Dubai Creek Harbour, UAE. https://t.co/qMk7g3jTf9 pic.twitter.com/V53ng9io2s— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) March 11, 2026
За сада се не зна одакле је дрон дошао.
Иран је током ноћи извео нове нападе на циљеве у Ираку, Бахреину и Оману, што је изазвало пожаре на више енергетских постројења и лука у региону.
У Ираку су запаљена два танкера у близини јужне луке Басра, због чега су власти обуставиле рад нафтних терминала у земљи. Већина чланова посаде је спасена, али је једна особа погинула.
