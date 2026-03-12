Logo
Large banner

Небензја: Западни спонзори одговорни за цивилне жртве

12.03.2026

10:02

Коментари:

0
Небензја: Западни спонзори одговорни за цивилне жртве
Фото: printscreen youtube

Западни спонзори предсједника Украјине Владимира Зеленског у потпуности су одговорни за цивилне жртве украјинског напада на град Брјанск, рекао је стални представник Русије при УН Василиј Небензја.

- Западни спонзори Зеленског сносе пуну одговорност за убиства, за убијање цивила, умјесто да дају шансу мировним преговорима уз посредовање САД, јер Кијев и Лондон траже начине да даље ескалирају тензије - рекао је Небензја новинарима.

Он је напад на Брјанск описао као дивљаштво и позвао Секретаријат УН да да јасну процјену овог инцидента.

- Неонацистички режим у Кијеву починио је још један варварски злочин против цивилног становништва наше земље извођењем ракетног удара. Позивамо Секретаријат УН да напусти политику двоструких стандарда и да пружи одговарајућу, јасну и недвосмислену процјену овог гнусног напада - истакао је Небензја.

Гувернер Брјанске области Александар Богомаз рекао је у уторак, 10. марта, да су украјинске снаге погодиле Брјанск са седам ракета "сторм шедоу".

Према посљедњим подацима, у овом нападу погинуло је седам лица, док је 42 рањено.

Подијели:

Таг :

Василиј Небензја

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дмитриј Медведев

Свијет

Медведев: Криза ће завршити прије или касније

1 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Епстинов сарадник: Да сам знао, одмах бих прекинуо сарадњу

2 ч

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Зеленски угрожава мађарску енергетску безбједност

2 ч

0
Хормушки мореуз

Свијет

Иран дозволио танкерима ове земље да пролазе кроз Хормушки мореуз

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

28

"Здрава и способна нација": Ко жели цивилни рок у Бањалуци?

11

27

Наука открива: Ова храна има лошу репутацију али је здрава

11

24

Знате ли по коме је настала ријеч „бојкот“? Прича иде овако...

11

14

Жена у Хрватској покушала унајмити убицу да јој усмрти супруга

11

04

Стижу лепши дани за малог Славка који је расплакао регион: Добиће нови дом, а жеља му је да тренира фудбал!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner