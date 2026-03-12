12.03.2026
Западни спонзори предсједника Украјине Владимира Зеленског у потпуности су одговорни за цивилне жртве украјинског напада на град Брјанск, рекао је стални представник Русије при УН Василиј Небензја.
- Западни спонзори Зеленског сносе пуну одговорност за убиства, за убијање цивила, умјесто да дају шансу мировним преговорима уз посредовање САД, јер Кијев и Лондон траже начине да даље ескалирају тензије - рекао је Небензја новинарима.
Он је напад на Брјанск описао као дивљаштво и позвао Секретаријат УН да да јасну процјену овог инцидента.
- Неонацистички режим у Кијеву починио је још један варварски злочин против цивилног становништва наше земље извођењем ракетног удара. Позивамо Секретаријат УН да напусти политику двоструких стандарда и да пружи одговарајућу, јасну и недвосмислену процјену овог гнусног напада - истакао је Небензја.
Гувернер Брјанске области Александар Богомаз рекао је у уторак, 10. марта, да су украјинске снаге погодиле Брјанск са седам ракета "сторм шедоу".
Према посљедњим подацима, у овом нападу погинуло је седам лица, док је 42 рањено.
