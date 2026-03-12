Сијарто: Зеленски угрожава мађарску енергетску безбједност

Извор:
СРНА
12.03.2026
08:49
Коментари:0
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто оптужио је украјинског предсједника Владимира Зеленског да намјерно угрожава енергетску безбједност Мађарске сада када су и морски путеви блокирани.
"Украјински предсједник лаже. Зеленски тврди да није био упућен да ће делегација Будимпеште стићи у Украјину, јер наводно Влада није најавила посјету кијевском Министарству спољних послова", написао је Сијарто на "Иксу".
Мађарски шеф дипломатије у објави је приложио текст дописа Кијеву као доказ својих тврдњи.
"Будимпешта је званичном дипломатском нотом обавијестила Кијев да ће мађарска делегација, на челу са замјеником министра енергетике Габором Чепеком, допутовати у Украјину како би провјерила стање нафтовода `Дружба`", навео је Сијарто.
Додао је да је Будимпешта захтијевала хитан састанак са украјинским министром енергетике, али да је и тај захтјев остао без одговора Кијева.
"Реалност је да Украјина блокира испоруке нафте Мађарској у вријеме када се поморски транспорт нафте суочава са највећом неизвјесношћу у историји, док је једина алтернатива морском путу нафтовод `Дружба`", навео је Сијарто.
Он је закључио да је овај чин Кијева директан атак на Мађарску и агресија на њен енергетски сектор.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
11
28
11
27
11
24
11
14
11
04
Тренутно на програму