Сијарто: Зеленски угрожава мађарску енергетску безбједност

СРНА

12.03.2026

08:49

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто
Фото: Tanjug/Boglarka Bodnar/MTI via AP

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто оптужио је украјинског предсједника Владимира Зеленског да намјерно угрожава енергетску безбједност Мађарске сада када су и морски путеви блокирани.

"Украјински предсједник лаже. Зеленски тврди да није био упућен да ће делегација Будимпеште стићи у Украјину, јер наводно Влада није најавила посјету кијевском Министарству спољних послова", написао је Сијарто на "Иксу".

Мађарски шеф дипломатије у објави је приложио текст дописа Кијеву као доказ својих тврдњи.

"Будимпешта је званичном дипломатском нотом обавијестила Кијев да ће мађарска делегација, на челу са замјеником министра енергетике Габором Чепеком, допутовати у Украјину како би провјерила стање нафтовода `Дружба`", навео је Сијарто.

Додао је да је Будимпешта захтијевала хитан састанак са украјинским министром енергетике, али да је и тај захтјев остао без одговора Кијева.

"Реалност је да Украјина блокира испоруке нафте Мађарској у вријеме када се поморски транспорт нафте суочава са највећом неизвјесношћу у историји, док је једина алтернатива морском путу нафтовод `Дружба`", навео је Сијарто.

Он је закључио да је овај чин Кијева директан атак на Мађарску и агресија на њен енергетски сектор.

Петер Сијарто

