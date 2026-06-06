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Ватрогасци на терену: У Бањалуци изгорио аутомобил

Аутор:

АТВ
06.06.2026 11:13

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Ватрогасци на терену: У Бањалуци изгорио аутомобил
Фото: VATROGASNO-SPASILAČKA BRIGADA BANJALUKA

У бањалучком насељу Јошикова вода синоћ је дошло до пожара на аутомобили због којег су интервенисали бањалучки ватрогасци.

Како наводе из Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука они су имали интервенцију у у 21.46, а то је била једна од пет тог дана.

Прва интервенција забиљежена је у 10.23, када је избио пожар на кући у Карађорђевој улици. Током поподневних часова ватрогасци су гасили два пожара контејнера, у 14.41 на Булевару Живојина Мишића и у 16.43 у Кнежопољској улици.

Посљедња интервенција забиљежена је у 23.30 часова, када је поново горио контејнер на Булевару Живојина Мишића.

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Тагови :

Бањалука

пожар

Ватрогасци

изгорио аутомобил

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