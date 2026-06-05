Змија снимљена на шеталишту у Бањалуци

Аутор:АТВ
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На шеталишту крај Врбаса данас је снимљена змија, што је привукло пажњу грађана који су се затекли на овој популарној локацији за шетњу и рекреацију.
Змија се кретала уз камени зид поред стазе, а према снимку, највјероватније је ријеч о неотровној врсти из рода водених змија, попут рибарице или бјелоушке, пише "Бањалука.нет".
Грађанима се савјетује да, уколико примијете змију, не прилазе, не дирају је и не покушавају да је уклоне сами. У највећем броју случајева змије се повуку чим осјете присуство људи.
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Посебан опрез савјетује се родитељима с дјецом и власницима паса, нарочито на дијеловима шеталишта уз камење, траву и зидове.
Змије су у ово доба године активније због топлијег времена, а њихова појава у близини ријека и зелених површина није неуобичајена.
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