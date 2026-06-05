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Змија снимљена на шеталишту у Бањалуци

Аутор:

АТВ
05.06.2026 18:38

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Змија на шеталишту у Бањалуци
Фото: Бањалука.нет / Принтскрин / Фејсбук

На шеталишту крај Врбаса данас је снимљена змија, што је привукло пажњу грађана који су се затекли на овој популарној локацији за шетњу и рекреацију.

Змија се кретала уз камени зид поред стазе, а према снимку, највјероватније је ријеч о неотровној врсти из рода водених змија, попут рибарице или бјелоушке, пише "Бањалука.нет".

Грађанима се савјетује да, уколико примијете змију, не прилазе, не дирају је и не покушавају да је уклоне сами. У највећем броју случајева змије се повуку чим осјете присуство људи.

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Посебан опрез савјетује се родитељима с дјецом и власницима паса, нарочито на дијеловима шеталишта уз камење, траву и зидове.

Змије су у ово доба године активније због топлијег времена, а њихова појава у близини ријека и зелених површина није неуобичајена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Змија

Змије

Бањалука

Врбас

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