Ни Бора није преживио реконструкцију: Град "прекрстио" једног од најзначајнијих српских писаца

Аутор:Марија Милановић
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Град Бањалука је показао да није довољно само поставити информативну таблу већ би некад требало и прочитати шта на њој пише.
На великој табли која најављује реконструкцију спортских терена код школе у бањалучком насељу Лазарево, уредно стоји да се радови изводе код ОШ „Борислав Станковић“. Све би било за похвалу да се један од најзначајнијих српских књижевника не зове Борислав, већ Борисав Бора Станковић.
Изгледа да је неко у градској администрацији одлучио да, уз реконструкцију терена, реконструише и име аутора „Нечисте крви“.
Додуше, није први пут да се у јавним пројектима више пажње посвети величини табле него ономе што на њој пише.
Када већ град улаже новац у инфраструктуру, можда не би било лоше да дио средстава издвоји и за лектуру, јер ако је могуће промијенити име једном од најпознатијих српских писаца, ко зна шта је сљедеће на реду за реконструкцију.
Бора Станковић је оставио богато књижевно насљеђе. Штета што је на градској табли остао без једног слова, а са њим и без властитог имена.
Можда у акцији бесплатних уџбеника, а којима се помпезно хвале из Града, набаве и пакет лектира за запослене да обнове градиво или науче оно што до сада очигледно нису имали прилику.
Подсјећамо, Град је наставио серију гафова и лапсуса, након оног градоначелника Драшка Станивуковића, а који је казао да је први водовод у овом граду изградила Аустроугарска и то 1970, прије 50 година, а након чега су услиједили урнебесни коментари.
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