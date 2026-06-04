Град Бањалука продаје гараже у центру, објављене цијене

Аутор:АТВ
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Град Бањалука припремио је приједлог одлуке о продаји шест гаража у Улици Милана Тепића, у строгом центру града код Дома здравља и апотеке "1. мај".
Почетна вриједност некретнина које ће бити понуђене на јавној продаји износи 103.488 КМ. О приједлогу би требало да се изјасни Скупштина града.
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Ријеч је о шест гаража површине од 14 до 16 квадратних метара, које се налазе на адресама Милана Тепића 12 и 14. Појединачне почетне цијене крећу се од 15.578,90 КМ до 17.804,45 КМ.
У приједлогу одлуке наводи се да ће гараже бити понуђене на јавној продаји, док ће детаљи поступка бити познати након евентуалног усвајања одлуке и спровођења процедуре предвиђене важећим прописима.
Према приједлогу одлуке, четири гараже површине 16 квадратних метара имају почетну продајну цијену од по 17.804,45 КМ. Гаража од 15 квадрата процијењена је на 16.691,67 КМ, док је најмања гаража од 14 квадрата процијењена на 15.578,90 КМ.
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Све гараже налазе се у Улици Милана Тепића, у строгом центру Бањалуке, непосредно уз Дом здравља и апотеку „1. мај“. Ријеч је о локацији удаљеној свега неколико минута хода од Господске улице, гдје је паркинг простор годинама међу најтраженијима у граду.
Агент продаје у агенцији ТНТ Некретнине Вања Талић рекао је за "БЛ портал" да почетне цијене, према његовој процјени, не одражавају у потпуности вриједност локације на којој се гараже налазе те да би на тржишту могле постићи и знатно веће износе.
“Ја мислим да је то сасвим океј цијена. Ако можете то купити, купите. Данас је гаражно мјесто код Палате предсједника практично нацртано само 50.000 КМ”, рекао је Талић.
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Додао је да коначна вриједност зависи од стања саме некретнине.
“Наравно, цијена зависи од тога каква је гаража, да ли има струју, каква су роло врата. Ја сам на Мејдану, у Улици Арсенија Чарнојевића, продао гаражу за 20.000 КМ, а ово о чему причамо је сами епицентар града”, истакао је Талић.
Како наводи, чињеница да се гараже налазе у непосредној близини Дома здравља, апотеке „1. мај“ и самог центра града чини их посебно атрактивним за купце.
Према приједлогу, о продаји гаража коначну ријеч даће одборници Скупштине града, након чега би могао бити покренут поступак јавне продаје.
За спровођење поступка биће задужени Комисија за продају пословних простора и гаража те надлежни градски орган за управљање непокретном имовином.
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Уколико приједлог добије подршку одборника, град би од продаје могао приходовати више од 103.000 КМ, колико износи збир почетних продајних цијена свих шест гаража. Коначан износ зависиће од исхода поступка јавне продаје.
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