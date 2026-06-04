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Клацкалица у наредне двије седмице: Метеоролози објавили прогнозу

Аутор:

Стеван Лулић
04.06.2026 15:39

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Сунце, лијепо вријеме
Фото: pexels/Tuğba

Метеоролози ФХМЗ објавили су прогнозу за наредне двије седмице, тачније до 18. јуна, према којој нас очекује права временска "клацкалица".

БиХ у том периоду очекује промјењиво и нестабилно вријеме уз честе пљускове и грмљавину, посебно у сјеверним и западним крајевима земље, док ће температуре постепено расти и средином мјесеца достизати и до 32 степена.

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ФХМЗ наводи да су током дана могући сунчани интервали, нарочито на југу земље, али неће фалити ни кише и пљускова који могу бити праћени грмљавином. Више падавина очекује се на сјеверу и западу земље.

Другог дана викенда и почетком наредне седмице преовладаваће промјењиво облачно и дјелимично сунчано вријеме, с малом вјероватноћом за краћим пљуском у централним подручјима.

Температуре ће бити у благом порасту, па се очекује да жива на термометрима иде између 10 и 15 степени у Босни, а у Херцеговини од 15 до 18 степени. Највише дневне температуре кретаће се између 21 и 26 степени у Босни, на подручју Херцеговине од 26 до 30 степени.

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Упркос нешто мањој облачности до краја друге декаде мјесеца, сасвим стабилни период се не назире. Падавине у виду краћих локалних пљускова могуће су сваки дан. Више температуре и влажан ваздух условиће и повећан осјећај спарине.

Јутарње температуре варираће углавном између 14 и 18 степени у Босни, до 22 степена у Херцеговини, а највише дневне износиће између 26 и 30 степени у Босни, до 32 степена у Херцеговини.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

дугорочна временска прогноза

Киша

сунчано и топло

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