Селак честитао рођендан АТВ-у: Останите један од најзначајнијих регионалних медија

Аутор:АТВ
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Руководству, уредницима, новинарима и свим запосленима на Алтернативној телевизији Бања Лука, у своје и у име Министарства правде у Влади Републике Српске, честитам 29 година, постојања и рада, у честитки наводи министар правде Републике Српске Горан Селак.
"Свима вама, од срца желим низ успјешних година које долазе, да се развијате и да вам расту рејтинзи и гледаност, као и да останете један од најзначајнијих домаћих и регионалних медија који је активно учествовао у стварању друштва, у којем живимо.
Такође, да постигнете још боље резултате на свим пољима рада, као и да одржимо традиционално успјешну сарадњу.
Посебно, имајући у виду чињеницу да је током протеклих година, АТВ континуирано успијевала да, упркос свим изазовима, својим професионалним и препознатљивим радом, опстане те ојача свој утицај на медијској сцени у нашој земљи и региону а у служби својих гледалаца", поручио је Селак у честитки.
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