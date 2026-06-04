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Селак честитао рођендан АТВ-у: Останите један од најзначајнијих регионалних медија

Аутор:

АТВ
04.06.2026 13:43

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Селак честитао рођендан АТВ-у: Останите један од најзначајнијих регионалних медија
Фото: ATV

Руководству, уредницима, новинарима и свим запосленима на Алтернативној телевизији Бања Лука, у своје и у име Министарства правде у Влади Републике Српске, честитам 29 година, постојања и рада, у честитки наводи министар правде Републике Српске Горан Селак.

"Свима вама, од срца желим низ успјешних година које долазе, да се развијате и да вам расту рејтинзи и гледаност, као и да останете један од најзначајнијих домаћих и регионалних медија који је активно учествовао у стварању друштва, у којем живимо.

Такође, да постигнете још боље резултате на свим пољима рада, као и да одржимо традиционално успјешну сарадњу.

Посебно, имајући у виду чињеницу да је током протеклих година, АТВ континуирано успијевала да, упркос свим изазовима, својим професионалним и препознатљивим радом, опстане те ојача свој утицај на медијској сцени у нашој земљи и региону а у служби својих гледалаца", поручио је Селак у честитки.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Горан Селак

АТВ 29 година

рођендан

Честитка

министарство правде

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