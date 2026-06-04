Logo
Large banner

Хаос на улазу у Бањалуку: Возачи заробљени у колони

Аутор:

АТВ
04.06.2026 12:18

Коментари:

0
Колона на брзој цести према Бањалуци
Фото: Viber/Patrole-radari

Непрегледна колона возила формирана је на брзој цести у смјеру ка Бањалуци, а возачи савјетују избјегавање овог пута.

Наставља се обнова брзе цесте Клашнице - Бањалука

"Брза цеста Трн –Бањалука, застој, непрегледна колона", један је од коментара возача који су се огласили у Вибер групи "Патроле и радари" у којима су чланови почели дијелити и фотографије.

Колона возила
Колона возила

Подсјећамо, радови на обнови магистралног пута МИ-101, познатог као брза цеста Клашнице – Бањалука, настављени су 13. маја, након што је крајем прошле године завршена санација једног дијела пута.

Реконструкција прве дионице почела је 11. октобра прошле године и обухватила потпуну санацију коловоза, банкина, пратеће инфраструктуре, као и израду завршног слоја асфалта.

Санација знакова

Бања Лука

Инвестиција вриједна 12 милиона КМ: Настављени радови на брзој цести Клашнице – Бањалука

Дужина цијеле дионице која ће бити реконструисана је 13,2 километра у смјеру Клашнице-Бањалука и 13,2 километра из смјера Бањалука-Клашнице по двије траке у оба смијера.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

брза цеста

Banjaluka-Klašnice

Трн-Бањалука

стање на путевима

Бањалука

колона возила

гужва на ауто-путу

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Црвени аутомоил на ауто-путу.

Друштво

Како да активирате ТАГ уређај из Српске за вожњу без заустављања кроз Србију

1 ч

0
Крст код Кнежева

Друштво

У Берацима код Кнежева граде крст висине 15 метара

1 ч

0
ГП Доња Градина

Друштво

Појачана фреквенција возила на улазу у БиХ

1 ч

0
Какво ће бити вријеме за викенд?

Друштво

Какво ће бити вријеме за викенд?

3 ч

0

  • Најновије

13

19

Кошарац: Потврђен савезнички однос Српске и Русије

13

12

Зашто је Врховни суд смањио казну Мандићу за убиство Богдановића

13

03

Возачу из Градишке одузет ”пежо”: Пијан учествовао у незгоди, за казне дугује 3.140 КМ

12

53

Надзорна камера са аеродрома у Кувајту забиљежила удар дрона: Разорен цијели терминал

12

51

Срушио се мали авион у Хрватској: Има погинулих?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner