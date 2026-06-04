Хаос на улазу у Бањалуку: Возачи заробљени у колони

Аутор:АТВ
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Непрегледна колона возила формирана је на брзој цести у смјеру ка Бањалуци, а возачи савјетују избјегавање овог пута.
Наставља се обнова брзе цесте Клашнице - Бањалука
"Брза цеста Трн –Бањалука, застој, непрегледна колона", један је од коментара возача који су се огласили у Вибер групи "Патроле и радари" у којима су чланови почели дијелити и фотографије.
Подсјећамо, радови на обнови магистралног пута МИ-101, познатог као брза цеста Клашнице – Бањалука, настављени су 13. маја, након што је крајем прошле године завршена санација једног дијела пута.
Реконструкција прве дионице почела је 11. октобра прошле године и обухватила потпуну санацију коловоза, банкина, пратеће инфраструктуре, као и израду завршног слоја асфалта.
Бања Лука
Инвестиција вриједна 12 милиона КМ: Настављени радови на брзој цести Клашнице – Бањалука
Дужина цијеле дионице која ће бити реконструисана је 13,2 километра у смјеру Клашнице-Бањалука и 13,2 километра из смјера Бањалука-Клашнице по двије траке у оба смијера.
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