У Берацима код Кнежева граде крст висине 15 метара

Аутор:АТВ
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У селу Бераци код Кнежева у току је изградња монументалног православног крста висине 15 и ширине шест метара.
У селу Бераци код Кнежева у току је изградња монументалног православног крста висине 15 и ширине шест метара.
Члан Организационог одбора за изградњу крста Миленко Берак рекао је Срни да је циљ да овај крст буде трајни симбол вјере, заједништва, очувања традиције и духовног идентитета српског народа на овом подручју.
"Крст се гради армиранобетонском конструкцијом, а након завршетка грађевинских радова биће обложен природним каменом. Посебну умјетничку и духовну вриједност даће мозаик који ће красити његову површину", нагласио је Берак.
Он је додао да се изградња реализује захваљујући слози, труду и подршци мјештана, донатора и пријатеља овог краја.
По завршетку радова планирано је да крст буде освештан, преноси Срна.
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