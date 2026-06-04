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У Берацима код Кнежева граде крст висине 15 метара

Аутор:

АТВ
04.06.2026 11:58

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Крст код Кнежева
Фото: Srna

У селу Бераци код Кнежева у току је изградња монументалног православног крста висине 15 и ширине шест метара.

У селу Бераци код Кнежева у току је изградња монументалног православног крста висине 15 и ширине шест метара.

Члан Организационог одбора за изградњу крста Миленко Берак рекао је Срни да је циљ да овај крст буде трајни симбол вјере, заједништва, очувања традиције и духовног идентитета српског народа на овом подручју.

Крст код Кнежева
Крст код Кнежева

"Крст се гради армиранобетонском конструкцијом, а након завршетка грађевинских радова биће обложен природним каменом. Посебну умјетничку и духовну вриједност даће мозаик који ће красити његову површину", нагласио је Берак.

Он је додао да се изградња реализује захваљујући слози, труду и подршци мјештана, донатора и пријатеља овог краја.

По завршетку радова планирано је да крст буде освештан, преноси Срна.

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Тагови :

крст од 15 метара

Кнежево

СПЦ

занимљивости

православни вјерници

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