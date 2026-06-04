Коначно без кише! Данас пријатно топло

Аутор:АТВ
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У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити пријатно топло и претежно сунчано, уз малу до умјерену облачност, осим на југу и југоистоку, гдје остаје промјенљиво облачно са повременом слабом кишом.
Током јутра свјежије и претежно облачно, а на истоку облачније уз слабу кишу понегдје. Око ријека и по котлинама пролазна магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар слаб сјеверозапади или промјенљив.
Максимална температура од 22 до 28, у вишим предјелима од 17 степени Целзијусових.
Током дана се очекује постепено смањење облачности од јутарњих према послијеподневним часовима са сјеверозапада према истоку земље, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура измјерена у 8.00 часова: Бјелашница три, Чемерно осам, Калиновик девет, Кнежево и Хан Пијесак 10, Соколац 11, Сарајево и Гацко 12, Рудо, Фоча, Шипово, Ливно, Мркоњић Град, Билећа, Дринић и Тузла 13, Сребреница и Рибник 14, Бањалука, Бијељина, Дрвар, Приједор, Вишеград, Нови Град, Требиње и Зворник 15, Добој, Србац, Градачац, Мостар, Сански Мост и Неум 16 степени Целзијусових.
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