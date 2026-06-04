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Коначно без кише! Данас пријатно топло

Аутор:

АТВ
04.06.2026 08:33

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Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.
Фото: ATV

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити пријатно топло и претежно сунчано, уз малу до умјерену облачност, осим на југу и југоистоку, гд‌је остаје промјенљиво облачно са повременом слабом кишом.

Током јутра свјежије и претежно облачно, а на истоку облачније уз слабу кишу понегд‌је. Око ријека и по котлинама пролазна магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар слаб сјеверозапади или промјенљив.

Максимална температура од 22 до 28, у вишим пред‌јелима од 17 степени Целзијусових.  

Током дана се очекује постепено смањење облачности од јутарњих према послијеподневним часовима са сјеверозапада према истоку земље, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура измјерена у 8.00 часова: Бјелашница три, Чемерно осам, Калиновик девет, Кнежево и Хан Пијесак 10, Соколац 11, Сарајево и Гацко 12, Рудо, Фоча, Шипово, Ливно, Мркоњић Град, Билећа, Дринић и Тузла 13, Сребреница и Рибник 14, Бањалука, Бијељина, Дрвар, Приједор, Вишеград, Нови Град, Требиње и Зворник 15, Добој, Србац, Градачац, Мостар, Сански Мост и Неум 16 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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