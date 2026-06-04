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У Српској рођено 27 беба: Дјевојчице овог јутра у предности

Аутор:

АТВ
04.06.2026 07:59

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беба новорођенче мало дијете
Фото: Pexel/Emma Bauso

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, 17 д‌јевојчица и 10 д‌јечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је 12 беба, Зворнику и Требињу по три, Бијељини и Фочи по двије, а по једна у Приједору, Добоју, Невесињу, Градишци и Источном Сарајеву.

У Бањалуци је рођено осам д‌јевојчица и четири д‌јечака, Зворнику три д‌јевојчице, Требињу д‌јевојчица и два д‌јечака, Бијељини два д‌јечака, Фочи д‌јечак и д‌јевојчица, Источном Сарајеву д‌јечак, те по д‌јевојчица у Приједору, Добоју, Невесињу и Градишци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

рођене бебе

Породилишта

Република Српска

Клиника за гинекологију

породиље

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