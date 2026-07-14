Ово су најљепше европске плаже: Златне литице и спектакуларни заласци сунца

Аутор:АТВ редакција
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Плаже у Европи и ове сезоне могу парирати најпознатинијим свјетским дестинацијама.
Организација „European Best Destinations“ објавила је листу десет најбоље оцијењених европских плажа, а у избору су се гледали квалитет воде, очуваност природе, аутентичност мјеста и понуда за посјетиоце.
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На десетом мјесту нашла се плажа Палеокастрица на Крфу, позната по кристално чистом мору, зеленилу и одличним условима за роњење.
Девето мјесто заузела је Капуташ у Турској, мала увала окружена литицама, са златним пијеском и тиркизним морем која привлачи бројне туристе.
Међу најљепшима су се нашле и грчка Ровинија, норвешка Квалвика, шпанска Кала Мескида и италијанска Богљаско, које одушевљавају нетакнутом природом и мирном атмосфером.
Четврто мјесто припало је чувеној плажи Елафониси на Криту, препознатљивој по ружичастом пијеску и плиткој води необичне тиркизне боје.
Трећа на листи је Фтери на Кефалонији, скривена грчка плажа са бијелим облицима, стрмим стијенама и изузетно чистим морем.
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Друго мјесто заузела је Вутуми Бич на острву Антипаксос, гдје се спајају зелени брежуљци, бијели облутци и прозирно море.
Титулу најљепше европске плаже за 2026. годину понијела је Монте Клеригo у Португалу, позната по златним литицама, широким пејзажима и спектакуларним заласцима сунца.
Ова листа показује да Европа крије бројне скривене бисере, од мирних увала до драматичних обала, које сваког љета привлаче путнике из цијелог свијета.
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