Logo

Ово су најљепше европске плаже: Златне литице и спектакуларни заласци сунца

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 22:43

Коментари:

0
Плажа
Фото: pexels/urtimud.89

Плаже у Европи и ове сезоне могу парирати најпознатинијим свјетским дестинацијама.

Организација „European Best Destinations“ објавила је листу десет најбоље оцијењених европских плажа, а у избору су се гледали квалитет воде, очуваност природе, аутентичност мјеста и понуда за посјетиоце.

гром-невријеме

Друштво

Стиже у Српску у наредним сатима: Огласили се метеоролози

На десетом мјесту нашла се плажа Палеокастрица на Крфу, позната по кристално чистом мору, зеленилу и одличним условима за роњење.

Девето мјесто заузела је Капуташ у Турској, мала увала окружена литицама, са златним пијеском и тиркизним морем која привлачи бројне туристе.

Међу најљепшима су се нашле и грчка Ровинија, норвешка Квалвика, шпанска Кала Мескида и италијанска Богљаско, које одушевљавају нетакнутом природом и мирном атмосфером.

Четврто мјесто припало је чувеној плажи Елафониси на Криту, препознатљивој по ружичастом пијеску и плиткој води необичне тиркизне боје.

Трећа на листи је Фтери на Кефалонији, скривена грчка плажа са бијелим облицима, стрмим стијенама и изузетно чистим морем.

илу-аутомобил

Ауто-мото

Ово мјесто у аутомобилу је легло бактерија

Друго мјесто заузела је Вутуми Бич на острву Антипаксос, гдје се спајају зелени брежуљци, бијели облутци и прозирно море.

Титулу најљепше европске плаже за 2026. годину понијела је Монте Клеригo у Португалу, позната по златним литицама, широким пејзажима и спектакуларним заласцима сунца.

Ова листа показује да Европа крије бројне скривене бисере, од мирних увала до драматичних обала, које сваког љета привлаче путнике из цијелог свијета.

(Глас Српске)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Плажа

Европа

Море

Коментари (0)

Прочитајте више

trudnica trudnoća majka porodilja

Породица

Послије 22 вантјелесне оплодње, затруднила у 46. години

49 мин

0
Ове намирнице треба јести за вечеру како би се организам регенерисао

Здравље

Ове намирнице треба јести за вечеру како би се организам регенерисао

1 ч

0
Хаос у Новом Пазару

Србија

Само код нас: Људи се ломили и газили због снижења

1 ч

1
Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

Ови знакови ће напокон уживати у животу: Слиједи период успјеха

1 ч

0

Више из рубрике

Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

Ови знакови ће напокон уживати у животу: Слиједи период успјеха

1 ч

0
Лаке паре, љубав, успјех: Златни период почиње за три знака хороскопа

Занимљивости

Лаке паре, љубав, успјех: Златни период почиње за три знака хороскопа

5 ч

0
Новац, плаћање

Занимљивости

Да ли је гријех молити Бога за новац

6 ч

0
Срце

Занимљивости

Звијезде имају план: Три знака чекају велики преокрет

8 ч

0

  • Најновије

22

59

Au Revoir рекоше Шпанци: Фурија у финалу Мундијала

22

58

Како најлакше исјећи лубеницу?

22

43

Ово су најљепше европске плаже: Златне литице и спектакуларни заласци сунца

22

32

Стиже у Српску у наредним сатима: Огласили се метеоролози

22

30

Ово мјесто у аутомобилу је легло бактерија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима