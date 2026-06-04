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Око 5.000 потрошача данас без електричне енергије

Аутор:

АТВ
04.06.2026 08:16

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Стубови за струју.
Фото: АТВ

У Бијељини ће данас 5.000 потрошача бити без електричне енергије током радова "Електропреноса БиХ" у трафостаници "Бијељина четири" у Јањи.

Из "Електро-Бијељине" је најављено да ће застој у испоруци електричне енергије трајати од 9.00 до 15.00 часова.

Без електричне енергије у овом периоду биће потрошачи у насељеним мјестима Јања, Модран, Којчиновац, Чардачине, Глоговац и Љесковац.

"Најављени радови су од великог значаја за поузданост система дистрибуције електричне енергије и због тога молимо кориснике да уваже најављени застој", навели су из "Електро-Бијељине".

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Тагови :

Електро-Бијељина

Бијељина

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