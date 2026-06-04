Појачана фреквенција возила на улазу у БиХ

Аутор:АТВ
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На граничним прелазима Доња Градина, Брод, Велика Кладуша, Костајница и Орашје појачана је фреквенција возила на улазу у БиХ. На осталим ГП задржавања нису дужа од 30 минута.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Од 02.12.2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила, саопштили су из АМС РС-а.
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