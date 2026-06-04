Logo
Large banner

Појачана фреквенција возила на улазу у БиХ

Аутор:

АТВ
04.06.2026 11:44

Коментари:

0
ГП Доња Градина
Фото: AMSRS

На граничним прелазима Доња Градина, Брод, Велика Кладуша, Костајница и Орашје појачана је фреквенција возила на улазу у БиХ. На осталим ГП задржавања нису дужа од 30 минута.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Од 02.12.2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила, саопштили су из АМС РС-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Стање на границама

стање на путевима

Стање на граничним прелазима

Гранични прелаз

Босна и Херцеговина

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Какво ће бити вријеме за викенд?

Друштво

Какво ће бити вријеме за викенд?

3 ч

0
Колика је продаја на пијацама у Српској

Друштво

Колика је продаја на пијацама у Српској

3 ч

0
Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.

Друштво

Коначно без кише! Данас пријатно топло

4 ч

0
Стубови за струју.

Друштво

Око 5.000 потрошача данас без електричне енергије

5 ч

0

  • Најновије

13

19

Кошарац: Потврђен савезнички однос Српске и Русије

13

12

Зашто је Врховни суд смањио казну Мандићу за убиство Богдановића

13

03

Возачу из Градишке одузет ”пежо”: Пијан учествовао у незгоди, за казне дугује 3.140 КМ

12

53

Надзорна камера са аеродрома у Кувајту забиљежила удар дрона: Разорен цијели терминал

12

51

Срушио се мали авион у Хрватској: Има погинулих?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner