Какво ће бити вријеме за викенд?

Аутор:АТВ
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У Републици Српској за предстојећи викенд биће промјенљиво и топло вријеме са кишом, прогноза је Републичког хидрометеоролошког завода.
У суботу, 6. јуна, биће претежно облачно са кишом, пљусковима и грмљавином и максималном температуром ваздуха од 24 до 30 степени Целзијусових.
Другог дана викенда биће претежно сунчано, уз промјенљиву облачност и топло, али ће послије подне доћи ће до умјереног развоја облачности од југозапада ка истоку, која мјестимично може условити слабу кишу или краткотрајни пљусак.
Максимална температуром ваздуха биће од 26 до 31 степен Целзијусов.
У понедјељак, 8. јуна, наставља се сунчано и топлије вријеме уз малу до умјерену облачност, али ће средином дана доћи до умјереног развоја облачности од југозапада ка истоку, локално са кишом и пљуском с грмљавином.
Максимална температура ваздуха биће од 26 до 32, у вишим предјелима од 23 степена Целзијусова.
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