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Какво ће бити вријеме за викенд?

Аутор:

АТВ
04.06.2026 10:03

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Какво ће бити вријеме за викенд?
Фото: АТВ

У Републици Српској за предстојећи викенд биће промјенљиво и топло вријеме са кишом, прогноза је Републичког хидрометеоролошког завода.

Субота - претежно облачно са кишом

У суботу, 6. јуна, биће претежно облачно са кишом, пљусковима и грмљавином и максималном температуром ваздуха од 24 до 30 степени Целзијусових.

Недјеља - претежно сунчано

Другог дана викенда биће претежно сунчано, уз промјенљиву облачност и топло, али ће послије подне доћи ће до умјереног развоја облачности од југозапада ка истоку, која мјестимично може условити слабу кишу или краткотрајни пљусак.

Максимална температуром ваздуха биће од 26 до 31 степен Целзијусов.

Понедјељак - сунчано и топлије

У понедјељак, 8. јуна, наставља се сунчано и топлије вријеме уз малу до умјерену облачност, али ће средином дана доћи до умјереног развоја облачности од југозапада ка истоку, локално са кишом и пљуском с грмљавином.

Максимална температура ваздуха биће од 26 до 32, у вишим предјелима од 23 степена Целзијусова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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