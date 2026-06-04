Колика је продаја на пијацама у Српској

Аутор:АТВ
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Вриједност продаје пољопривредних производа на зеленим пијацама у Републици Српској у априлу износила је 1.564.944 КМ, што у поређењу са истим мјесецом претходне године представља повећање од 279.271 КМ или 21,7 одсто, подаци су Републичког завода за статистику.
У поређењу са мартом ове године вриједност продаје у априлу већа је за 111.854 КМ или 7,7 одсто.
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У структури укупне продаје пољопривредних производа на зеленим пијацама у априлу поврће је учествовало са 30,4 одсто, воће са 18,9 одсто, млијеко и млијечни производи са 16,8 одсто, живина и јаја са 6,9 одсто, мед и восак са 5,7 одсто, жита и производи од жита са 2,8 одсто, а грожђе са 1,6 одсто, преноси Срна.
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