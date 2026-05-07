Сели се бањалучка пијаца, закупци добили рок да иселе

Монтажни објекти, односно киосци на пијаци у Борику, у самом центру овог бањалучког насеља, ускоро ће бити измјештени, а дио закупаца већ ових дана пакује робу и припрема се за пресељење.
Међу затвореним локалима и спуштеним ролетнама данас се могла осјетити забринутост људи који на овој локацији раде готово двије деценије и који тврде да су се преко ноћи нашли пред неизвјесном будућношћу.
Добили су обавјештење да до 18. маја морају уклонити објекте са дијела парцеле од око 2.200 квадрата која је у приватном власништву, а уколико то не учине сами, киосци ће бити уклоњени и дислоцирани о њиховом трошку.
Док једни покушавају пронаћи начин да наставе посао на другој локацији, из цијеле приче полако се распетљава вишегодишњи спор око земљишта на којем се налази дио Тржног центра Борик.
"Звала сам власника јуче, и речено ми је да се 18. морају склонити киосци, да будем спремна. Они ће ову половину измјестити да могу почети са радом. Они су купили, власници су, и имају право на то“, каже Стана Косић, власница једног киоска.
Андреј Дошеновић каже да је парцела његово приватно власништво, наглашавајући да то нема везе са компанијом Малбашић, чији је правни заступник. Како каже, ријеч је о половини садашњег Тржног центра Борик.
"Земљиште је тренутно моје, али ће вјероватно бити од неког инвеститора. Не знам у којем ће ићи правцу, али засад је моје. Ту је регулационим планом предвиђена зграда, али видјећемо када ће кренути изградња. Могу са сигурношћу да кажем да инвеститор није Малбашић“, рекао је Дошеновић за БЛ портал.
Он подсјећа да је Тржни центар Борик постављен још 2005. године са роком важења од пет година, те да је тај рок истекао још 2010. године. Према његовим ријечима, годину касније земљиште прелази у приватне руке различитих физичких и правних лица, након чега су услиједили дугогодишњи спорови са Градом Бањалука.
Дошеновић тврди и да су власници киоска годинама користили простор без накнаде.
"Цијели тај тржни центар је град Бањалука исфинансирао и изнајмљивао власницима тих киоска. Ти власници су плаћали једно вријеме, до 2010. године, а од те године никоме ништа не плаћају и остали су дужни Граду 350.000 КМ преко удружења Кастел које је као фирма од њих прикупљало новац, док то удружење није угашено. Они никоме ништа не плаћају“, навео је Дошеновић.
Додаје и да је још 2017. године донесена одлука о рушењу Тржног центра, али да она никада није спроведена, те истиче да не оспорава власништво киоска, али сматра да они не могу остати на његовој парцели.
"Сулудо би било да дам да бесплатно користе ту Тржницу и наредних 20 година. Што се тиче саме парцеле, она је прешла у моје власништво 2022. године. То је поступак који се водио против Града неких седам година, што је завршено 2022. године, након кога је земљиште припало мени“, рекао је Дошеновић.
Са друге стране, закупци киоска тврде да су остављени без конкретних одговора и без плана шта ће бити са њиховим пословима, али и заједничком имовином у коју су, како наводе, сами улагали годинама.
Стана Косић истиче да би вољела да остане на овој локацији, али и да жели одговор шта ће бити са заједничком инфраструктуром у коју су закупци улагали.
"Дајте нам другу локацију, барем то, да измјестимо своје киоске. Ништа нам нису понудили. Овдје сам од првог дана. Једино знам да ће на тај дан измјестити киоске на супротну страну, а да ће овдје градити зграду. То ће бити први дио градње док не ријеше други дио простора Тржног центра. Међутим, питамо се шта ће бити са имовином, мимо киоска, у коју смо ми улагали?“, пита се Косићева.
Додаје и да се, према информацијама које имају закупци, тренутно воде преговори са Владимиром Торбицом око другог дијела парцеле, те тврди да понуђена сума новца није прихваћена.
Сличну неизвјесност дијели и Борко Драгић, који киоск на овој локацији има од 2007. године. Каже да су дуго вјеровали да земљиште и даље припада Граду Бањалука.
"Речено нам је само да се морамо склонити одавде. Никакве надокнаде ни алтернативни простор за киоске и Тржницу нам нису обећани. Нико нам ништа није понудио. Обавијестили су нас Андреј Дошеновић и адвокат Огњен Ђурић“, рекао је Драгић за БЛ портал.
Ранка Кубат, која за сада остаје на дијелу парцеле гдје киосци још неће бити измјештани, каже да нема много информација о даљим плановима.
"Редовно плаћам порез, обавезе. Ми за сада остајемо, али до када, заиста не знам“, каже Кубатова.
У међувремену, адвокати који заступају власника парцеле тврде да је цијела процедура потпуно законита.
У обавјештењу које је окачено на неколико објеката наведено је да га је издала Заједничка адвокатска канцеларија Ђурић-Мајсторовић, а адвокат Огњен Ђурић каже да је власник путем њих само обавијестио кориснике киоска да уклоне објекте са приватне парцеле.
"Фирма је купила ту некретнину, односно парцелу гдје леже те покретне ствари. Путем мене, власник је обавијестио власнике тих киоска да их склоне са те парцеле која је купљена. Немам сагласност да кажем о којој фирми је ријеч. Суштина је да је то приватна парцела и да се захтјева да се киосци помјере на горњи дио парцеле која је у власништву Града, да би власник могао да располаже са својом земљом“, рекао је Ђурић.
