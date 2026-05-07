Дивља депонија код ТЦ "Делта"

Аутор:Марија Милановић
У бањалучком насељу Парк преко пута ТЦ "Делта" налази се накупљено смеће, а које због све веће количине која се одлаже на том мјесту, изгледа као још једна дивља депонија.
Судећи по количини смећа те крупног и кабастог отпада, несавјесни грађани већ неко вријеме исти овдје одлажу док неодговорне градске служне не раде на прикупљању и одвозу.
Подсјећања ради, у Бањалуци на снази је забрињавајуће стање због смећа, које се не одвози редово, а због чега многа насеља „пливају“ у смећу.
Тако су ових дана притужбе стизале са Старчевице, Кочићевог вијенца, Лазарева, а гдје проблем одавно не прави ту и тамо по нека празна флаша или лименка или претрпан контејнер већ дивље депоније настале немаром појединаца и надлежних градких служби.
Уколико градске службе ускоро не предузму нешто по питању одвоза смећа, Бањалучани би могли бити у озбиљном проблему с обзиром да порастом температура, ове депоније би постале савршен дом за гмизавце и глодаре.
