Јанша потврдио: Постигнут коалициони договор

Предсједник СДС-а Јанез Јанша објавио је да је постигнут коалициони договор о формирању владе, готово два мјесеца након парламентарних избора.
"Стекли су се услови за подношење моје кандидатуре за премијера", изјавио је Јанша новинарима након што је његова странке постигла коалициони договор с двије странке десног центра.
Јанша је најавио да ће кандидатуру поднијети почетком наредне седмице.
Либерална странка Покрет слобода одлазећег премијера Роберта Голоба тијесно је побиједила на парламентарним изборима 22. марта испред СДС-а.
Предсједник Словеније Наташа Пирц Мусар, након консултација с политичким странкама, никоме није дала мандат за састав владе јер нико није имао подршку већине, те је препустила поступак избора парламенту.
У уторак, 2. јуна, истиче рок за предлагање кандидата у другом кругу потраге за мандатаром, преноси Срна,
