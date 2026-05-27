Logo
Large banner

Ужас у Хрватској: Отели дјевојку, злостављали је и силовали пред дјететом

27.05.2026 17:27

Коментари:

0
полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Троје Хрвата ухапшено је и оптужено због отмице и злостављања 26-годишње дјевојке.

Жупанијско државно тужилаштво у Ријеци подигло је оптужницу против троје хрватских држављана због низа тешких кривичних д‌јела почињених на штету 26-годишње жене. Оптужени су мушкарац рођен 1973., младић рођен 2007. и жена рођена 1988. године. Злочини су се, према оптужници, догађала током октобра и новембра 2025. на подручју Приморско-горанске жупаније, саопштило је Жупанијско државно тужилаштво у Ријеци.

Како пише Телеграм, 26-годишњакиња је присилно боравила у кући оптужених, 52-годишњак ју је више пута силовао, па и пред д‌јецом, те су је све троје премлатили, тако да је с тешким повредама морала бити превезена у Клинички болнички центар Ријека.

Детаљи злочина

Првооптуженог 53-годишњака терети се за укупно три тешка кривична д‌јела против полне слободе, три кривична д‌јела задовољавања похоте пред д‌јететом млађим од петнаест година те за наношење тешке тјелесне повреде.

Другооптуженог младића (2007.) и трећеоптужену жену (1988.) оптужница терети за наношење тешке тјелесне повреде и противправно одузимање слободе 26-годишњој жртви. Трећеоптужена 38-годишњакиња терети се и за кривична д‌јела повреде д‌јететових права, која је починила на штету своје д‌јеце.

Државно тужилаштво затражило је да се првооптуженом продужи истражни затвор због опасности од понављања кривичног д‌јела. За друго двоје оптужених предложено је продужење раније одређених мјера опреза.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Силовање

сексуално злостављање

Отмица

ријека

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Песков: ЕУ само глуми спремност за преговоре са Русијом

Свијет

Песков: ЕУ само глуми спремност за преговоре са Русијом

51 мин

0
Шкоти поново траже независност, Лондон не да

Свијет

Шкоти поново траже независност, Лондон не да

53 мин

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

Падају цијене нафте

58 мин

0
Džejla Ramović i Aleksandra Prijović

Сцена

Џејла Рамовић и Александра Пријовић запјевале на прослави: Пјесмом разгалиле госте

58 мин

0

Више из рубрике

Матеа О. дјевојка која је напала Филипинца се слика у огледалу

Регион

Дјевојка која је претукла Филипинца у Загребу остаје иза решетака: Подигнута и оптужница

4 ч

0
Туристи у шоку због цијена смјештаја на Јадрану

Регион

Туристи у шоку због цијена смјештаја на Јадрану

6 ч

0
mirjana pajkovic progovorila o eksplicitnom snimku dobila podršku navijača

Регион

Мирјана Пајковић: И у Абазовићевој влади било је несташних

7 ч

6
Граница

Регион

Зашто се чека сатима? ЕЕС систем у пракси "затајио" - Брисел најављује хитне измјене

7 ч

0

  • Најновије

18

09

Шок: Друга тенисерка свијета и шампионка АО испала са Ролан Гароса

17

58

Повео па се "распао": Ролан Гарос завршен за Србина!

17

54

Бијела кућа демантовала Техеран: "Чиста измишљотина"

17

45

Кох је старински колач који многе подсјећа на д‌јетињство: Прави се од основних састојака

17

41

Звао молера да окречи стан од 60 квадрата, а цијена га изненадила: "Да ли је ово нормално"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner