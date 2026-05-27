Ужас у Хрватској: Отели дјевојку, злостављали је и силовали пред дјететом

Троје Хрвата ухапшено је и оптужено због отмице и злостављања 26-годишње дјевојке.
Жупанијско државно тужилаштво у Ријеци подигло је оптужницу против троје хрватских држављана због низа тешких кривичних дјела почињених на штету 26-годишње жене. Оптужени су мушкарац рођен 1973., младић рођен 2007. и жена рођена 1988. године. Злочини су се, према оптужници, догађала током октобра и новембра 2025. на подручју Приморско-горанске жупаније, саопштило је Жупанијско државно тужилаштво у Ријеци.
Како пише Телеграм, 26-годишњакиња је присилно боравила у кући оптужених, 52-годишњак ју је више пута силовао, па и пред дјецом, те су је све троје премлатили, тако да је с тешким повредама морала бити превезена у Клинички болнички центар Ријека.
Првооптуженог 53-годишњака терети се за укупно три тешка кривична дјела против полне слободе, три кривична дјела задовољавања похоте пред дјететом млађим од петнаест година те за наношење тешке тјелесне повреде.
Другооптуженог младића (2007.) и трећеоптужену жену (1988.) оптужница терети за наношење тешке тјелесне повреде и противправно одузимање слободе 26-годишњој жртви. Трећеоптужена 38-годишњакиња терети се и за кривична дјела повреде дјететових права, која је починила на штету своје дјеце.
Државно тужилаштво затражило је да се првооптуженом продужи истражни затвор због опасности од понављања кривичног дјела. За друго двоје оптужених предложено је продужење раније одређених мјера опреза.
