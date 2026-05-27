Дјевојка која је претукла Филипинца у Загребу остаје иза решетака: Подигнута и оптужница

Матеа О. која је почетком маја у центру Загреба претукла филипинског туристу, остаје у притвору.
Ту одлуку донио је Општински казнени суд у Загребу који јој је јутрос продужио ту мјеру, а истовремено је Општинско казнено државно одвјетништво против ње подигло и оптужницу.
„Притвор је продужен због опасности од понављања кривичног дјела. Продужава се на неодређено вријеме, с тим да се оправданост мјере провјерава свака два мјесеца. На то имамо право жалбе и жалићемо се“, потврдио је за Индекс њен адвокат Иван Бандић.
Подсјетимо, загребачка полиција раније је објавила да се напад догодио у суботу, 2. маја, око четири сата ујутро, на раскрсници Илице и Томићеве у центру Загреба. Према наводима полиције, 20-годишњакиња је вербално и физички напала 37-годишњег држављанина Филипина, који је у Хрватској боравио као туриста.
Полиција је након криминалистичке обраде против ње поднијела кривичну пријаву због насилничког понашања. Суд јој је потом одредио притвор у трајању од 30 дана због опасности од понављања кривичног дјела.
Раније била под мјерама забране
Индекс је раније сазнао да је тужилаштво тражило притвор управо зато што је Матеа О. и у тренутку напада на филипинског туристу већ била под мјерама забране због ранијег инцидента.
Према ранијим информацијама, радило се о случају у којем је насрнула на дјевојку коју је затекла са својим дечком. У том насилном испаду, према доступним информацијама, дјевојци је пријетила и дохватила нож.
Одбрана је и тада тражила блаже мјере, али суд то није прихватио. Сада је притвор продужен, а одбрана је најавила жалбу.
