Дјевојка која је претукла Филипинца у Загребу остаје иза решетака: Подигнута и оптужница

АТВ
27.05.2026 14:10

Матеа О. дјевојка која је напала Филипинца се слика у огледалу
Фото: Друштвене мреже

Матеа О. која је почетком маја у центру Загреба претукла филипинског туристу, остаје у притвору.

Ту одлуку донио је Општински казнени суд у Загребу који јој је јутрос продужио ту мјеру, а истовремено је Општинско казнено државно одвјетништво против ње подигло и оптужницу.

„Притвор је продужен због опасности од понављања кривичног дјела. Продужава се на неодређено вријеме, с тим да се оправданост мјере провјерава свака два мјесеца. На то имамо право жалбе и жалићемо се“, потврдио је за Индекс њен адвокат Иван Бандић.

Напад у центру Загреба

Подсјетимо, загребачка полиција раније је објавила да се напад догодио у суботу, 2. маја, око четири сата ујутро, на раскрсници Илице и Томићеве у центру Загреба. Према наводима полиције, 20-годишњакиња је вербално и физички напала 37-годишњег држављанина Филипина, који је у Хрватској боравио као туриста.

Полиција је након криминалистичке обраде против ње поднијела кривичну пријаву због насилничког понашања. Суд јој је потом одредио притвор у трајању од 30 дана због опасности од понављања кривичног дјела.

Раније била под мјерама забране

Индекс је раније сазнао да је тужилаштво тражило притвор управо зато што је Матеа О. и у тренутку напада на филипинског туристу већ била под мјерама забране због ранијег инцидента.

Према ранијим информацијама, радило се о случају у којем је насрнула на дјевојку коју је затекла са својим дечком. У том насилном испаду, према доступним информацијама, дјевојци је пријетила и дохватила нож.

Одбрана је и тада тражила блаже мјере, али суд то није прихватио. Сада је притвор продужен, а одбрана је најавила жалбу.

