Познат идентитет младића који је погинуо код Модриче, двојица у болницама

Огњен Матавуљ
27.05.2026 14:45

Један од младића који је јуче тешко повријеђен у стравичној саобраћајној несрећи у Скугрићу код Модриче биће превезен у УКЦ Републике Српске, док је други задржан у добојској болници и његово стање је тренутно стабилно, потврђено је за АТВ.

У трагичној незгоди живот је изгубио Тарик Хаџиабдић (20) из Модриче, који је био сувозач у возилу. Тешко су повријеђени возач Адин Мујић (19) и путник Бошко Филиповић (19).

Трагедија се догодила око 15 часова на магистралном путу Модрича - Градачац када је, из непознатих разлога, возач изгубио контролу над аутомобилом ”голф 6”. Возило је слетјело с пута и завршило на огради приватног дворишта.

”Дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју изашао је на лице мјеста и под његовим надзором полицијски службеници ПС Модрича извршили су увиђај. Након тога је наложено провођење свих потребних истражних радњи у циљу утврђивања околности под којима се догодила саобраћајна незгода”, рекла је за АТВ секретар ОЈТ Добој Слободанка Лукић.

Она каже да је наложено да се уради обдукција тијела страдалог младића, како би се утврдио тачан узрок смрти.

”Тужилаштву још није достављен Извјештај полиције о предметној саобраћајној незгоди због чега нисмо у могућности дати више информација”, наводи Лукићева.

