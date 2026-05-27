Познат идентитет младића који је погинуо код Модриче, двојица у болницама

Аутор:Огњен Матавуљ
Један од младића који је јуче тешко повријеђен у стравичној саобраћајној несрећи у Скугрићу код Модриче биће превезен у УКЦ Републике Српске, док је други задржан у добојској болници и његово стање је тренутно стабилно, потврђено је за АТВ.
У трагичној незгоди живот је изгубио Тарик Хаџиабдић (20) из Модриче, који је био сувозач у возилу. Тешко су повријеђени возач Адин Мујић (19) и путник Бошко Филиповић (19).
Трагедија се догодила око 15 часова на магистралном путу Модрича - Градачац када је, из непознатих разлога, возач изгубио контролу над аутомобилом ”голф 6”. Возило је слетјело с пута и завршило на огради приватног дворишта.
”Дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју изашао је на лице мјеста и под његовим надзором полицијски службеници ПС Модрича извршили су увиђај. Након тога је наложено провођење свих потребних истражних радњи у циљу утврђивања околности под којима се догодила саобраћајна незгода”, рекла је за АТВ секретар ОЈТ Добој Слободанка Лукић.
Хроника
Језива несрећа код Модриче: Једна особа погинула!
Она каже да је наложено да се уради обдукција тијела страдалог младића, како би се утврдио тачан узрок смрти.
”Тужилаштву још није достављен Извјештај полиције о предметној саобраћајној незгоди због чега нисмо у могућности дати више информација”, наводи Лукићева.
